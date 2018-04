Tháo biển hiệu tiếng nước ngoài vi phạm ở Nha Trang

Ngày 11-4, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an tỉnh này bắt đầu đợt kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng các cửa hàng, nhà hàng, quán ăn ở TP Nha Trang treo biển hiệu, quảng cáo có sử dụng tiếng nước ngoài không đúng quy định ở TP Nha Trang.

Đợt kiểm tra này được thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh Khánh Hòa về khẩn trương kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong sử dụng biển hiệu, bảng quảng cáo có sử dụng tiếng nước ngoài trên địa bàn TP Nha Trang.



Tháo gỡ một biển hiệu toàn tiếng Trung Quốc ở Nha Trang. Ảnh: NX

Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, trên các trục đường Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Quang Khải, Nguyễn Thiện Thuật... dày đặc các biển hiệu, quảng cáo bằng các tiếng Trung Quốc, Nga tại các cửa hàng, nhà hàng, quán ăn, cơ sở lưu trú phục vụ cho du khách. Nhiều mặt hàng trưng bày bên trong, tờ rơi quảng cáo cũng chỉ in bằng tiếng nước ngoài. Sai phạm phổ biến là các cơ sở này chỉ in hai thứ tiếng Trung Quốc, Nga, không có tiếng Việt. Một số cơ sở có in tiếng Việt nhưng chữ nhỏ, cố tình để khuất. Phần lớn chủ các cơ sở này giải thích vi phạm do không nắm rõ quy định, chưa được hướng dẫn, nhắc nhở.

Ông Phạm Đức Hùng, Phó chánh thanh tra Sở Văn hóa - thể thao Khánh Hòa, cho biết dự kiến đợt kiểm tra sẽ tiến hành khoảng hai tuần vì sai phạm quá nhiều. Trước mắt, đoàn kiểm tra yêu cầu các chủ cơ sở tháo gỡ ngay các biển hiệu vi phạm hoặc cam kết tháo dỡ trong vài ngày tới; đồng thời ký cam kết không tái phạm. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết “Nha Trang loạn biển hiệu tiếng nước ngoài”. Sau đó, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) có công văn yêu cầu Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Thanh tra Sở kiểm tra, xử lý các biển hiệu vi phạm quy định của Luật Quảng cáo.