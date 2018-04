Tổng kiểm tra an toàn điện trong chung cư, khu dân cư

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) vừa có chỉ đạo các công ty điện lực phối hợp với chính quyền và cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) địa phương tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn PCCC đối với hệ thống điện nội bộ, thiết bị điện sử dụng tại các khu dân cư, chung cư trên toàn TP. Việc làm này nhằm thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 29-3-2018 của UBND TP.HCM về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn TP.HCM.



Anh Hoàng Đình Thọ (ngụ 14/8/2 Nguyễn Thị Nghĩa, quận 1, TP.HCM) ký biên bản xác nhận an toàn điện. Ảnh: EVNHCMC

Vừa kiểm tra vừa tuyên truyền

Dự kiến việc kiểm tra sẽ được thực hiện khẩn trương, đều khắp và sẽ hoàn tất trong tháng 4-2018. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các thiết bị điện, đường dây dẫn điện xuống cấp, đấu nối sai kỹ thuật có nguy cơ dẫn đến cháy nổ cao, EVNHCMC sẽ yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý các khu chung cư khẩn trương lập kế hoạch cải tạo nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ cho người dân. Đồng thời phối hợp xử lý ngay các trường hợp khiếm khuyết, không đảm bảo an toàn trên lưới điện tại các khu vực tập trung đông người như chợ, trường học, siêu thị, cửa hàng xăng dầu, các chung cư, khu dân cư…

Anh Nguyễn Tuấn Phong, công nhân Công ty Điện lực Sài Gòn, cho biết: “Việc tăng cường kiểm tra an toàn điện trong thời điểm này là hết sức cần thiết vì vụ cháy tại chung cư Carina là một lời cảnh báo về mức độ an toàn cháy nổ tại các chung cư, khu dân cư. Bên cạnh đó, vào mùa nắng nóng bà con sẽ sử dụng nhiều điện hơn cho sinh hoạt, do đó trong quá trình kiểm tra, anh em chúng tôi sẽ kết hợp tuyên truyền những biện pháp sử dụng điện an toàn để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ do bất cẩn, chạm chập điện, đảm bảo an toàn cho bà con”.

Song song với việc kiểm tra an toàn điện trong nhân dân, EVNHCMC cũng yêu cầu các công ty điện lực kiểm tra tình trạng vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện lưới, thiết bị điện, trạm biến thế, các công trình điện lực quản lý để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định phục vụ cho đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân và sự phát triển kinh tế-xã hội cho TP.HCM.

Những lưu ý nhỏ nhưng cần thiết

Tại chung cư 14 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, lực lượng kiểm tra đã rà soát toàn bộ hệ thống dây dẫn điện nội bộ, thống kê các thiết bị điện gia đình đang sử dụng. Lực lượng này còn lưu ý, nhắc nhở các hộ gia đình những điều đơn giản nhưng ít ai để ý như thường xuyên tra dầu vào quạt máy để đảm bảo quạt vận hành tốt, hạn chế khả năng cháy nổ động cơ, thay thế bàn ủi mới khi mặt bàn ủi đã có hiện tượng bong tróc; kiểm tra để tránh quá tải công suất ổ cắm khi cắm nhiều thiết bị điện sử dụng… Đoàn kiểm tra cũng đã phát cẩm nang hướng dẫn an toàn điện cho các hộ gia đình đang sống trong chung cư.

Anh Hoàng Đình Thọ (ở địa chỉ 14/8/2 Nguyễn Thị Nghĩa) cho biết gia đình anh luôn ý thức được mối nguy hiểm từ cháy nổ do quá tải dẫn đến chập điện. Một vụ cháy tại chung cư sẽ gây nguy hiểm cho hàng trăm con người đang sống trong đó. “Do đó gia đình tôi đã áp dụng tất cả biện pháp an toàn điện như sử dụng cầu dao chống giật, tự ngắt điện khi có sự cố; kiểm tra dây dẫn điện đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật và đặc biệt là gia đình có thói quen rút các thiết bị điện ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng và khi vắng nhà” - anh Thọ nói.