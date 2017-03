Tuyên dương nam sinh lớp 11 cứu người trong tai nạn

Như đã đưa tin, chiều 1-2, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thương tâm trên cầu Rộ (bắc qua sông Lam, thuộc địa phận xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương). Sau khi uống rượu, bia, anh Phạm Văn Lai (41 tuổi, trú tại xóm 4, xã Hưng Lộc, TP Vinh) điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-062.02, tông vào xe máy do anh Võ Văn Tĩnh (trú xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương) điều khiển chở mẹ và vợ, con trai.



Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao tặng giấy khen cho em Nguyễn Đức Ngọc. Ảnh: NTV

Cú tông mạnh khiến ba người trên xe máy bay qua lan can rơi thẳng xuống bãi đất bờ sông Lam. Bà Nguyễn Thị Xuân (60 tuổi, mẹ anh Tĩnh), chị Vi Thị Huệ (30 tuổi, vợ anh Tĩnh) tử vong tại chỗ. Cháu Võ Văn Huy (ba tuổi, con trai vợ chồng anh Tĩnh) - bị thương quá nặng được đưa đến BV Sản nhi Nghệ An cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.



Anh Tĩnh bị thương rất nặng, bị đứt lìa chân tại hiện trường. Lúc này, em Ngọc đạp xe trên đường đi học về qua hiện trường đã chứng kiến sự việc. Em Ngọc đã kịp thời gọi xe taxi đến rồi đưa anh Tĩnh đến BV Đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu, cứu sống. Sau đó, anh Tĩnh được chuyển lên điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chấn thương-Chỉnh hình Nghệ An.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lai về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đại diện gia đình nạn nhân đã đến nhà em Ngọc để tặng quà và cảm ơn em.



Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Ngọc thuộc diện khó khăn, bố bị tai biến, mẹ hay đau ốm, nhưng em vượt lên hoàn cảnh để đến trường và thường có tinh thần giúp đỡ các bạn.



Ngày 13-2, Ban giám hiệu Trường THPT Đặng Thúc Hứa đã tổ chức tuyên dương tinh thần dũng cảm cứu người bị tai nạn giao thông của em Ngọc trước toàn trường.

Ngày 25-3, tại buổi Lễ đón nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia của Trường THPT Đặng Thúc Hứa, bà Nguyễn Thị Kim Chi- Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trực tiếp trao giấy khen cho em Ngọc và mong muốn nhà trường tiếp tục nhân rộng những tấm gương dũng cảm, làm nhiều việc tốt.