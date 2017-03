Ngưng xét tuyển dù thiếu cả ngàn chỉ tiêu

Số trường ĐH phình to Phó hiệu trưởng phụ trách tuyển sinh một trường CĐ ngành dịch vụ, du lịch tại TP.HCM cho rằng nhiều năm nay công tác tuyển sinh tại các trường ĐH-CĐ ngoài công lập gặp nhiều khó khăn, không tuyển đủ chỉ tiêu ở hầu hết các ngành. Nhiều trường lên tiếng không hiểu TS đi đâu mà hồ sơ nộp vào lác đác, việc xét tuyển NVBS như cảnh chợ chiều. Tuy nhiên, đánh giá thấu đáo thì hơn 10 năm nay bình quân mỗi năm có trên 1 triệu TS thi THPT, con số này khá ổn định. Ngược lại, số trường ĐH phình ra nhiều, chỉ tiêu tuyển sinh trường nào cũng phình to hơn. Như vậy điều dễ thấy là các trường ĐH tốp trên, công lập và một số trường ĐH ngoài công lập đã hút hết TS, số còn sót lại vào các trường ĐH tốp dưới và CĐ không còn bao nhiêu. “Ngay từ bây giờ, các trường ĐH-CĐ nếu không tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng uy tín nhà trường thì những năm tới sẽ khó lấp kín chỉ tiêu tuyển sinh hơn. Bởi bây giờ TS có nhiều lựa chọn ngành, trường phù hợp với khả năng học tập, điều kiện tài chính và nhu cầu tuyển dụng xã hội” - vị này phân tích. Vị này cũng cho rằng nhiều trường trung cấp sống được là nhờ hai nhóm ngành sư phạm mầm non và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không có sự đánh giá đúng nhu cầu nhân lực xã hội hai nhóm ngành này thì vài năm tới tình trạng “bội thực” hai ngành này là hệ lụy không thể tránh khỏi. ____________________________________ Thống kê của Bộ GD&ĐT, kết thúc đợt 2 xét tuyển NVBS, có 21 trường ĐH, 19 trường CĐ phía Bắc và 6 trường ĐH, 26 trường CĐ phía Nam còn dư thừa hàng chục ngàn chỉ tiêu.