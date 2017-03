ATM vẫn sẽ “nghẽn” trong tết

Suốt từ đầu năm 2014 đến nay, nhất là những ngày tết đang gần kề, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục phát đi thông tin yêu cầu các ngân hàng (NH) tăng cường giám sát mức tồn quỹ ATM, tiếp quỹ kịp thời… phục vụ nhu cầu rút tiền của người dân. Mặc dù vậy, tình trạng nghẽn mạng tại các trạm ATM vẫn sẽ khó tránh khỏi.

Cung quá chênh lệch so với cầu

Ngay từ tháng 11-2013, NHNN đã yêu cầu các NH thương mại nâng cấp hệ thống ATM, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ cho người dân rút tiền vào dịp tết. Tuy nhiên, trong dịp tết dương lịch vừa qua, ở một số tụ điểm đông dân cư, khu công nhân vẫn diễn ra tình trạng nghẽn mạng, hết tiền…

Ông Rahn Wood, Giám đốc khối NH bán lẻ (NH VIB), cho biết sở dĩ còn tình trạng này vì vào mùa lễ tết, nhu cầu tiền mặt của người dân luôn tăng rất mạnh do chi tiêu mua sắm gia tăng. Trong khi đó ATM là một trong những kênh rút tiền mặt thuận tiện và phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay nên sẽ không thể tránh khỏi hiện tượng ATM quá tải.

Một chuyên gia tài chính cho biết số lượng hệ thống ATM của Việt Nam còn quá nhỏ so với các nước trên thế giới. Trong khi nhu cầu sử dụng để rút tiền mặt của người dân lại quá lớn. Hơn nữa tại những khu công nghiệp của nước ta, công nhân quá đông mà việc rút tiền cùng một thời điểm cũng là nguyên nhân khiến ATM đôi khi nghẽn mạng. “Còn có một lý do khác là do NH yếu thanh khoản. Tuy nhiên, thanh khoản hiện nay của các NH rất tốt vì thế tình trạng hết tiền, nghẽn mạng cũng sẽ xảy ra ít hơn so với nhiều năm trước” - vị chuyên gia nói.





Anh Nguyễn Mạnh Lam, sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế, đã đi nhiều buồng ATM nhưng không rút tiền được để về quê đón tết năm 2013. Ảnh: HTD

Trước đó, ông Đào Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, phân tích việc tiếp quỹ cho một máy ATM thông thường mỗi ngày một lần là đáp ứng được nhu cầu rút tiền mặt. Tuy nhiên, vào dịp cuối năm tần suất tiếp quỹ lên ba lần/ngày, thậm chí là 6-7 lần/ngày. Tuy nhiên, vào những ngày này, ở các thành phố lớn, mật độ người dân tham gia giao thông rất đông, thường xuyên xảy ra kẹt xe, tắc đường nên có thể xe tiếp quỹ không đến kịp thời được, trường hợp này cũng cần thông cảm.

Liên kết ATM để giảm tải

Để giảm thiểu tình trạng này, ngay từ tháng 11-2013 NHNN đã đưa ra văn bản yêu cầu, chỉ đạo các NH phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện chi trả các khoản tiền trên cho người lao động theo hướng giãn ra, không nên tập trung cùng một thời điểm. Bên cạnh đó các NH thương mại cần rà soát, kiểm tra việc trang bị, quản lý, vận hành đối với hệ thống ATM của đơn vị mình. Theo đó NH phải làm tốt công tác chăm sóc, hướng dẫn khách hàng thực hiện các giao dịch tại ATM.

Theo ông Rahn Wood, ở một số nước trên thế giới, đôi khi tình trạng nghẽn mạng cũng phát sinh trong những kỳ nghỉ dài ngày. Tuy nhiên, họ cũng giải quyết được bằng cách vào những dịp cao điểm thì tăng thêm số lượng máy ATM. Tăng hoặc NH mở liên kết giữa các hệ thống ATM của các ngân hàng cả trong và ngoài nước trong dịp này. Chính vì sự liên kết giữa các hệ thống ATM của các NH trong và ngoài nước sẽ góp phầm làm giảm tắc nghẽn ATM. Người dân có thể rút tiền, thực hiện thanh toán ở nhiều nơi.

“Việc thanh toán qua thẻ với nhiều sản phẩm công nghệ của mỗi NH đang ngày càng phát triển, cũng giúp nhu cầu giảm chi tiêu tiền mặt của khách hàng. Riêng tại VIB, để giúp khách hàng tiết kiệm thời gian di chuyển nhất là vào những ngày cuối năm, khách hàng sử dụng thẻ ở VIB có thể rút tiền tại bất kỳ cây ATM nội địa và chúng tôi còn miễn phí rút tiền tại hơn 14.000 ATM của cả nước. Bên cạnh đó, VIB có hệ thống theo dõi và giám sát hoạt động của mạng lưới ATM cho phép cập nhật liên tục lượng tiền trên từng máy ATM và tự động cảnh báo khi có máy ATM bị sự cố hoặc lượng tiền còn ít. Ngoài ra, VIB còn có đội ngũ nhân sự theo dõi hệ thống 24/24 giờ, tổng đài 24/7 đảm bảo xử lý kịp thời khi có phát sinh” - ông Rahn nói.

Ông Nguyễn Đình Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ Viet Capital Bank, cho biết để đảm bảo hệ thống ATM hoạt động liên tục nhất là dịp cao điểm NH đã bố trí nhân sự trực hệ thống 24/7 để giám sát tình trạng kỹ thuật, tình trạng tồn quỹ tại ATM, hỗ trợ kịp thời cho khách hàng khi gặp sự cố giao dịch thẻ tại ATM. “Ngoài ra, NH cũng bố trí đội tiếp quỹ làm việc cả các ngày nghỉ tết, chuẩn bị đầy đủ các hộc tiền dự phòng và sẵn sàng cho công tác tiếp quỹ được nhanh chóng, luôn đảm bảo lưu lượng tiền mặt trong máy ATM, đáp ứng nhu cầu giao dịch liên tục của khách hàng” - ông Nghĩa nói.

Hệ thống ATM ở Việt Nam quá ít Theo theo NH Thế giới, vào năm 2012 Việt Nam cứ trên 100.000 người mới có 21,2 máy ATM. Như vậy, con số này thấp hơn nhiều so với Mỹ, Úc, Trung Quốc, Thái Lan…

YÊN TRANG