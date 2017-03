Bất động sản có khởi sắc sau ngày 1-7?

Hà Nội sôi động thị trường căn hộ cao cấp Đó là thông tin trong báo cáo tổng quan thị trường BĐS Hà Nội quý II của CBRE ngày 30-6. Đáng chú ý là tỉ lệ giao dịch của căn hộ cao cấp đang tăng lên. Tính cả sáu tháng đầu năm 2015, lượng giao dịch căn hộ cao cấp chiếm khoảng 22% tổng số giao dịch, tăng 18% so với năm 2014. Đối với phân khúc căn hộ bình dân - phân khúc từng một thời thống lĩnh thị trường, tỉ lệ giao dịch lại giảm. Tại một số dự án ở Hà Nội, mức giá tăng khoảng 4%-6% so với năm trước, đặc biệt tại các dự án có vị trí tốt. Trong khi đó, tại hội thảo về các dự thảo nghị định quy định chi tiết Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 30-6, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM Lê Hoàng Châu nói: Sau bảy năm khủng hoảng, đóng băng (từ năm 2008 đến giữa năm 2014), thị trường BĐS đang trên đà hồi phục. Giá nhà, đất đang nhích dần lên. “Thị trường trước đây giảm xuống đáy, giờ nhích dần lên là phù hợp với quy luật thị trường. Từ giữa năm 2014 trở lại đây, DN BĐS đã có lãi và sẽ khó có chuyện giá BĐS quay đầu giảm trở lại” - ông Châu nhận định. HOÀNG VÂN “Giá nhà có thể tăng do phải bảo lãnh BĐS hình thành trong tương lai. Để tránh điều này, chúng tôi đang kiến nghị với Chính phủ làm sao không cần tài sản thế chấp ở ngân hàng khi bảo lãnh trong trường hợp này. Cách mà TP.HCM đã làm là các ngân hàng bảo lãnh cho DN trên cơ sở ngân hàng đó đã cung cấp tín dụng cho chủ đầu tư và sẽ cung cấp tín dụng cho người mua nhà ở tại dự án đó. Đây là cách làm mới của TP.HCM và phù hợp với thực tiễn” - ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM, nói.