Công bố nhiều nghề có mức lương, thưởng cao

Thưởng tết có xu hướng tăng Theo dự đoán về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2016, dịp thưởng cuối năm 2016-2017 các doanh nghiệp có kế hoạch tăng mức thưởng cao hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp sản xuất khó tăng mức thưởng vì năm 2016 đã điều chỉnh mức tăng lương cao hơn so với năm trước (do sự thay đổi của chính sách lương tối thiểu của Nhà nước). Vì vậy, nhìn chung mặt bằng tiền thưởng năm nay không có sự khác biệt so với năm 2015, các doanh nghiệp cho biết mức thưởng thông thường sẽ là một tháng lương bình quân trong năm của người lao động.