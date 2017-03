Đại gia Thái đá văng hàng Việt: Lỗi do ai?

Hàng Việt bị đẩy ra vỉa hè, lề đường Hiện nay các nhà bán lẻ nước ngoài đang ồ ạt vào chiếm thị trường bán lẻ nội địa của chúng ta. Đặc biệt việc đại gia Thái Lan nắm được hệ thống siêu thị rộng lớn ở nước ta như Big C thì họ có thể hoàn thành được vòng chu trình, từ sản xuất tới phân phối, gây ra sức ép không nhỏ với hàng trong nước, cũng như các nhà bán lẻ khác. Một bài học chúng ta từng trải qua là Công ty C.P của Thái Lan từng tăng giá trứng hai lần trong vòng một tuần, bởi họ nắm tới 30%-40% thị phần cung cấp trứng cho hệ thống siêu thị. Nên nếu các DN này có thể nắm 50-60 điểm phân phối lớn tại thị trường nước ta thì đó sẽ là một thách thức lớn với DN nội. Thực tế DN bán hàng Việt vào các siêu thị như Metro hay Big C là khó vì tỉ lệ chiết khấu cao. Thực tế này cũng đang ép đến người nông dân. Trong các siêu thị nước ngoài hiện nay, họ càng đưa thêm hàng nông sản các nước vào, lấn át hàng Việt Nam. Hiện nay trái cây và một số hàng tiêu dùng đã có thể thấy rõ. Việc hàng hoa quả trong nước phải nhường chỗ hoặc bị hoa quả ngoại đánh bật khỏi các quầy, kệ siêu thị khiến cho hoa quả Việt ngày càng bị đẩy ra vỉa hè, lề đường là một thực tế đáng được báo động. Ông PHẠM NGỌC HƯNG, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM Lo lắng nhưng đừng sợ hãi Hiện nay tình hình thâu tóm, mua bán, sáp nhập hệ thống bán lẻ của nhà đầu tư nước ngoài đang trở nên gay gắt. Đó là nỗi lo không chỉ của DN mà của cả nền kinh tế. Vissan và nhiều công ty không là ngoại lệ. Tuy chúng ta lo lắng nhưng không được phép sợ hãi mà phải hành động bằng các giải pháp cụ thể để vượt khó khăn. Đó là đầu tư đúng mức cho thị trường, tạo ra sản phẩm mới, sản xuất ra sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý và giữ uy tín với người tiêu dùng. Chúng ta không có con đường nào khác là phải cạnh tranh bằng năng lực của chính mình. Chúng ta hạn chế về vốn, quản trị, kinh nghiệm… so với nước ngoài thì phải liên kết lại, kết hợp lại thành chuỗi sản xuất từ nguyên liệu đến sản xuất, phân phối. Phải hành động ngay chứ không thể chần chừ được nữa. Ông VĂN ĐỨC MƯỜi, Tổng Giám đốc Công ty Vissan