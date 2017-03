Đại gia Thái Lan tranh giành quyền mua lại hệ thống Big C

Đây là một phần trong kế hoạch cắt giảm nợ khoảng 4 tỉ uuro (4,3 tỉ USD) trong năm nay sau khi giá cổ phiếu của Casino giảm 50% trong vòng 12 tháng qua.

Cụ thể, Tập đoàn TCC Holding Co của tỉ phú Thái Charoen Sirivadhanabhakdi và Tập đoàn Central Group của gia đình Chirathivat là hai cái tên tiêu biểu thể hiện quyết tâm cao muốn mua lại hệ thống siêu thị Big C.



Cả hai tập đoàn trên đều đã tìm kiếm tư vấn của ngân hàng trong trường hợp cần thiết sự hỗ trợ về tài chính. Việc bán lại hệ thống siêu thị Big C tại thị trường Thái Lan có thể đạt giá trị 108 tỉ bath (tương đương 3 tỉ USD) trong khi chi nhánh tại Việt Nam có thể đạt giá trị 800 triệu USD. Riêng với chi nhánh hoạt động của Big C tại Việt Nam, Tập đoàn bán lẻ của Nhật Aeon cũng bày tỏ ý định muốn mua lại.





Về phía Casino, hiện nay thông tin về việc bán chuỗi siêu thị Big C tại Thái Lan và Việt Nam chưa được công bố sẽ bán gộp chung hay chia thành hai thị trường, tùy theo mức đề nghị của đối tác. Hiệp nay Tập đoàn Casino đang sở hữu 58,6% số cổ phiếu của Big C.









Theo Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, Tập đoàn TCC Holding Co (Thái Lan) đã đạt được thỏa thuận mua lại chuỗi siêu thị Metro tại Việt Nam với giá 655 triệu uuro. Trong khi đó, đối thủ nặng ký của Casino - Tập đoàn Central Group cũng là một trong những tên tuổi nổi tiếng trong lĩnh vực bán lẻ tại Thái Lan.





Hệ thống siêu thị Big C hoạt động kinh doanh theo mô hình “trung tâm thương mại” hay “đại siêu thị”, là hình thức kinh doanh bán lẻ hiện đại đang được Tập đoàn Casino (tập đoàn mẹ của siêu thị Big C) triển khai. Casino là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới, với hơn 307.000 nhân viên làm việc tại hơn 12.000 chi nhánh, tại Việt Nam, Thái Lan, Argentina, Uruguay, Brazil, Columbia, Pháp, Madagascar và Mauritius. Hiện tại siêu thị Big C Việt Nam có đã có 32 siêu thị trên toàn quốc, 10 cửa hàng tiện lợi tại TP.HCM và trang thương mại điện tử Cdiscount.vn.