Đại gia Vissan sẽ bán thịt heo online

Ngày 11-4, Công ty cổ pần Việt Nam kỹ nghệ súc sản –Vissan tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2018.

Ông Nguyễn Phúc Khoa, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Vissan cho biết, năm 2017 đối với ngành thực phẩm tươi sống và thịt heo có hai dấu ấn là cán cân cung cầu mất cân đối dẫn đến giải cứu thịt heo. Có thời điểm giá heo xuống 20.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, cuối năm 2017 cơ quan chức năng phát hiện 3.750 con heo tại lò mổ Xuyên Á bị tiêm thuốc an thần thì NTD sợ tiếp cận nguồn heo không rõ nguồn gốc.

Theo một khảo sát từ công ty nghiên cứu thị trường Nielsen có 92% NTD quan tâm ATTP hàng đầu. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho DN lớn như Vissan khi đầu tư dây chuyền công nghệ máy móc khép kín đảm bảo ATTP...

Ông Nguyễn Ngọc An, Tổng giám đốc công ty cổ phần Vissan cho biết, năm 2018 hoạt động chăn nuôi sẽ có những chuyển biến tích cực hơn so với năm 2017, nhiều trang trại trở lại chăn nuôi, đàn heo nái được khống chế tăng ở mức ổn định nguồn cung ra thị trường cân bằng hơn. Giá heo hơi dự báo tăng và sản lượng thịt heo nhập khẩu sẽ tăng so với 2017 nhờ xóa bỏ thuế nhập khẩu theo hiệp định EVFTA và AEC.

Theo ông An, đối với thực phẩm tươi sống, công ty tập trung đẩy mạnh bán hàng tại kênh phân phối hiện đại, củng cố và nâng cao thị phần khách hàng trường học, bán sản phẩm qua online. Nghiên cứu mô hình kinh doanh thí điểm trong các chợ truyền thống theo hướng văn minh sạch đẹp an toàn để thu hút NTD. Đưa ra thị trường nhiều sản phẩm tươi sống nhằm tăng thêm sự lựa chọn cũng như tạo sự tiện lợi cho NTD như sản phẩm tẩm ướp, MAP…Đa dạng hóa nguồn cung cấp thịt bò để đáp ứng nhu cầu NTD.

