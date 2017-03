'Dựa vào quan hệ, không thể có doanh nhân chân chính'

Ông Diệp Dũng , Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op: Phấn đấu giữ vững thị phần của bán lẻ trong nước Đối với tôi, Ngày doanh nhân Việt Nam là một ngày hết sức ý nghĩa. Bởi vì tôi cũng như bao nhiêu anh chị doanh nhân khác đều cảm thấy tự hào rằng nghề nghiệp của chúng tôi được cộng đồng xã hội ghi nhận và vinh danh. Đây là động lực to lớn để các thế hệ doanh nhân Việt Nam không ngừng nỗ lực để hoàn thiện mình, nâng cao trình độ quản lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh Đồng thời thực hiện tốt các nghĩa vụ ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Trước xu thế hội nhập, dẫu trước mắt còn nhiều thách thức, nhưng Saigon Co.op cam kết sẽ phát triển vì lợi ích cộng đồng, sẽ kiên định với chính sách đồng hành và ủng hộ hàng Việt, tiếp tục là hệ thống phân phối và quảng bá hàng Việt hiệu quả. Đồng thời tăng cường gắn kết hơn nữa cộng đồng doanh nghiệp trong nước để tạo sức mạnh tổng hợp, tạo đối trọng cần thiết nhằm giữ vững thị phần của bán lẻ trong nước. Ông PHẠM MINH THIỆN, Giám đốc Công ty TNHH Cỏ May: Bảo vệ người kinh doanh chân chính

Thời gian qua các chính sách kinh tế vĩ mô đã có những cải thiện tích cực. Qua đó đã tạo điều kiện cho DN hoạch định được chiến lược kinh doanh. Tuy vậy tôi mong muốn chính sách của Nhà nước cần cập nhật sát sao hơn nữa với tình hình thực tế của cộng đồng DN, tạo ra môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng. Qua đó để tạo thuận lợi hơn để các DN Việt chân chính có thể lớn mạnh trên sân nhà, vươn ra thế giới và thành công. Thực tế trong quá trình điều hành DN tôi thấy có một số chính sách chưa thông thoáng. Chẳng hạn Nghị định 109/2010 về xuất khẩu gạo với nhiều điều kiện không hợp lý như quy định về kho chứa, khai thác thị trường… Điều này làm khó cho nhiều DN. Ông NGUYỄN LÂM VIÊN, Tổng Giám đốc Công ty Vinamit: Đồng hành với doanh nhân trẻ

Hiện các DN nhất là các DN nhỏ gặp một số khó khăn như: Cơ chế dành cho DN không nhất quán, rõ ràng và chưa công bằng, thậm chí có chính sách mang màu sắc của “mối quan hệ” lợi ích nhóm. Môi trường để tạo cơ hội cho doanh nhân trẻ, sáng tạo, có tính đột phá cũng còn hạn chế. Vì vậy tôi cho rằng Nhà nước cần phải cải thiện các chính sách để từ đó đồng hành, hỗ trợ doanh nhân. Chẳng hạn Đồng Tháp hỗ trợ cho các doanh nhân trẻ khởi nghiệp trong việc thuê đất để làm ruộng, nhà xưởng hay tìm cách giúp họ tiếp cận được nguồn tài chính. Những chính sách như vậy sẽ góp phần nuôi dưỡng, hỗ trợ các doanh nhân Việt có năng lực cạnh tranh trên thương trường quốc tế, hình thành được các sản phẩm, thương hiệu Việt nổi tiếng. Ông VÕ TẤN HOÀNG VĂN, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB: Cạnh tranh bằng công nghệ hiện đại

Với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đã đem lại cho thị trường tài chính cũng như hệ thống ngân hàng Việt nhiều cơ hội, đặc biệt là phân khúc bán lẻ. Trước những áp lực và đòi hỏi của thị trường bán lẻ, hiện chúng tôi tập trung phát triển các ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cấp hệ thống thanh toán. Từ đó vừa đáp ứng tiêu chí nhanh chóng, tiện lợi nhưng phải an toàn và bảo mật. Chỉ khi nào đầu tư vào những sản phẩm có chất lượng thì mới có thể thu hút khách hàng, cạnh tranh với các ngân hàng khác bao gồm cả ngân hàng quốc tế. Ông LƯƠNG SĨ KHOA, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty An Gia Investment: Chấp nhận bước vào cuộc chơi lớn

Những hiệp định thương mại quốc tế như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ mang đến rất nhiều điều mới mẻ bao gồm cả cơ hội và thách thức cho DN Việt. Tôi cho rằng để cạnh tranh tốt thì các DN Việt phải duy trì năng lực cạnh tranh bằng cách nâng cao năng lực quản lý, nâng cao văn hóa DN. Bởi vì nền kinh tế đất nước đang phát triển nhanh, doanh nhân mình luôn phải có tư tưởng cầu tiến, cải cách thì mới vững vàng được. Riêng đối với An Gia Investment, ngay từ đầu chúng tôi đã luôn xác định tâm thế bước vào một cuộc chơi lớn. Theo đó, chúng tôi chủ động liên kết với các đối tác nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu công nghệ tiên tiến vào sản phẩm của mình theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời chúng tôi có những chiến lược rõ ràng khi phát triển sản phẩm, làm sao để vừa phát triển những dự án mới, hiện đại, mang tính hội nhập nhưng vẫn duy trì được những giá trị truyền thống của Việt Nam. Ông Phan Văn Thuận, Phó tổng giám đốc Công ty nước nắm 584: Cần giảm lãi suất Thời gian qua dù các chính sách kinh tế vĩ mô đã giúp cho doanh nghiệp phần nào cải thiện được “sức khỏe”. Tuy nhiên, tôi mong muốn nhà nước làm sao giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các công ty tiếp cận vốn mang tính dài hạn với lãi suất hợp lý và hỗ trợ cho ngư dân vốn đang gặp nhiều khó khăn. TÚY UYÊN - THÙY LINH ghi