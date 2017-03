Dùng nước Vihawa hai năm mới phát hiện hàng “dỏm”

“Gia đình tôi đã sử dụng nước tinh khiết Vihawa của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo hơn hai năm thì mới đây ngửi nước có mùi hôi. Khi chúng tôi báo công ty xuống kiểm tra thì phát hiện nước “dỏm” nhưng sự việc kéo dài đến nay vẫn chưa giải quyết xong”.

Nước có mùi hôi rong rêu

Ông Thành kể lại: Khoảng tháng 4-2010, ông gọi điện thoại vào số 08.3711… của Nhà máy sản xuất nước tinh khiết Vihawa để hỏi mua nước uống thì được nhân viên nơi đây cung cấp hai số điện thoại: 08.3715… và 098959… của đại lý Thành Trung đóng trên quốc lộ 1A (thuộc quận 12). Qua ngày sau, đại lý Thành Trung đã chở đến nhà ông Thành giao bảy bình nước Vihawa loại 20 lít, giá 30.000 đồng/bình. Mỗi tháng gia đình ông đã sử dụng trên 20 bình nước để nấu nướng, ăn uống.

Trong quá trình sử dụng, nhiều lần người nhà ngửi thấy nước có mùi lạ nhưng vì quá tin tưởng uy tín Công ty Vĩnh Hảo nên không để ý. Đến ngày 24-6-2012, ông Thành thấy nước có mùi hôi của rong rêu, không thể uống được, kiểm tra lại nắp bình thì không thấy in ngày sản xuất và hạn sử dụng. Sau đó, ông còn gọi điện cho đại lý Thành Trung kêu mua thêm bảy bình nữa thì tất cả cũng không có ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Ông Thành bên cạnh những bình nước Vihawa giả. Ảnh: T.NHÂN

Khi gia đình điện thoại lên Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (Văn phòng đại diện tại TP.HCM) phản ánh sự việc, nhân viên công ty đã xuống chở ba bình nước này về để kiểm tra. Hai ngày sau, đại diện công ty đến nhà và xác nhận toàn bộ số nước trên là giả, không phải sản phẩm của công ty sản xuất và xin đổi cho ông 10 bình khác. Ông Thành không đồng ý cách giải quyết này mà yêu cầu sớm làm sáng tỏ nguồn gốc của những bình nước giả trên và phải bồi thường thiệt hại sức khỏe cho cả gia đình. “Đại diện công ty hứa sẽ trả lời sớm nhưng sau đó không thấy phản hồi. Tôi gọi điện ra trụ sở chính của công ty ngoài Phan Thiết thì họ trả lời đang điều tra, khi nào xong sẽ giải quyết. Vài tháng sau, tôi hỏi lại thì công ty có văn bản trả lời: Đại lý Thành Trung không phải là nhà phân phối chính thức của công ty và đề nghị tôi nên gặp đại lý để thương lượng. Sau đó, chủ đại lý có đến nhà bồi thường 5 triệu đồng nhưng tôi không đồng ý” - ông Thành cho biết thêm.

Quyết tâm làm rõ vụ việc

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 21-1, bà Nguyễn Thị Vân Hạnh, Giám đốc marketing của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, cho biết: Kết quả kiểm tra cho thấy những bình nước trên là hàng giả, không phải sản phẩm của công ty. Ngoài việc không in ngày sản xuất và hạn sử dụng, các sản phẩm này còn có đặc điểm là sử dụng nắp đóng không đồng bộ và màng co bị nhăn nhúm do dùng phương pháp thủ công…

Tuy nhiên, đại lý Thành Trung không thừa nhận đã bán nước Vihawa giả. Chủ đại lý nói: “Hồi nào giờ tôi lấy nước tinh khiết Vihawa đều có xuất hóa đơn chứng từ đàng hoàng. Tôi chỉ mở đại lý kinh doanh nhỏ lẻ và không sản xuất nước uống thì không có việc làm giả. Tôi có thuê một nhân viên chuyên chở nước giao cho khách hàng và không biết người này có tráo bình trong quá trình vận chuyển hay không. Từ khi vụ việc xảy ra thì nhân viên này cũng tự ý nghỉ và không biết giờ ở đâu”.

Giải thích thêm về sự việc trên, đại diện Công ty Vĩnh Hảo cho hay: Lúc ông Thành gọi đến nhà máy thì một nữ nhân viên (vợ của chủ đại lý Thành Trung) đã cho số điện thoại của chồng mình, trong khi đại lý này không phải là đại lý phân phối chính thức của công ty. Việc nữ nhân viên này tự ý cho số điện thoại mà không báo cáo thì lãnh đạo công ty cũng đã xử lý nghiêm bằng hình thức cho thôi việc.

“Vì uy tín của công ty đối với người tiêu dùng suốt bao năm qua, chúng tôi muốn làm sáng tỏ vụ nước giả trên. Hiện chúng tôi đã nhờ bên quản lý thị trường, Công an quận 12 điều tra để làm rõ; thậm chí chúng tôi cũng đã gửi đơn đến TAND quận 12 để khởi kiện đại lý này” - bà Hạnh nói.

Bà Nguyễn Thị Vân Hạnh, Giám đốc marketing Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, cho biết: Hiện nay đa số các hãng công ty sản xuất nước uống tinh khiết đều có số điện thoại đường dây nóng. Để tránh việc NTD mua trúng phải loại nước tinh khiết giả thì nên gọi điện thoại trực tiếp đến đường dây nóng của công ty đó. Công ty có nhiệm vụ sẽ giới thiệu các đại lý chính thức của công ty để cung cấp sản phẩm an toàn, chất lượng cho NTD.

THÀNH NHÂN