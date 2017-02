Giá nấm ngày rằm tăng đột biến

Ghi nhận tại một số chợ cho thấy nhiều mặt hàng tăng giá so với ngày thường. Trong đó một số thực phẩm chay chế biến sẵn tăng mạnh so với giá bình thường, do người dân đổ xô đi mua. Thậm chí có nơi khách phải xếp hàng để chờ mua.



Riêng nấm rơm tăng đột biến. Bình thường giá sản phẩm này dao động khoảng 60.000-80.000 đồng/kg nhưng hôm nay tăng 120.000-140.000 đồng/kg. Nguyên nhân do đây là thực phẩm chính làm các món chay.

Trong khi đó các mặt hàng rau củ, trái cây, hoa tăng không cao so với giá ngày thường. Cụ thể, một số loại trái cây tăng cao hơn ngày thường 3.000-5.000 đồng/kg, hiện quýt thái giá dao động 45.000-55.000 đồng/kg, xoài cát dao động 75.000-120.000 đồng/kg. Giá hoa hôm nay cũng tăng không nhiều.