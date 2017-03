Giá xe máy Honda tăng chóng mặt

Sau các loại xe ga, đối tượng tăng giá lần này là các mẫu xe số, xe ga lai số với mức giá niêm yết tăng từ 600 nghìn đồng đến 3 triệu đồng/chiếc.



Lặng lẽ tăng giá



Ngày 1/8, Honda Việt Nam lặng lẽ tăng giá bán lẻ của 4 mẫu xe, trong đó có 3 mẫu xe số chủ yếu dành cho công nhân, nông dân, sinh viên, những đối tượng có thu nhập trung bình thấp. Cụ thể, mẫu xe giá thấp nhất của Honda Việt Nam là Wave α (dân buôn xe thường gọi là Wave cá) tăng giá niêm yết thêm 800 nghìn đồng, lên 14,99 triệu đồng/chiếc. Kế đến là Super Dream (thường gọi là Dream Việt) tăng 600 nghìn đồng lên 16,99 triệu đồng/chiếc; hai mẫu xe Wave 110 RSX (bản vành nan hoa và vành đúc) cùng tăng 1,3 triệu đồng lên tương ứng 18,79 triệu đồng và 20,29 triệu đồng, đã bao gồm VAT.



Tăng mạnh nhất trong đợt tăng giá này là Wave RSX FIAT, thường được gọi ngắn gọn là xe ga lai số bởi hình thức giống xe số nhưng lại vận hành như xe tay ga. Theo đó, giá đề xuất của Wave RSX FI AT tăng vọt tới 3 triệu đồng, lên các mức tương ứng 29,59 triệu đồng với bản vành nan hoa và 30,59 triệu đồng với bản vành đúc.

Giá nhiều mẫu xe số Honda tăng mạnh

Bất ngờ và có phần thất vọng trước thông tin giá xe tăng, anh Bình (sinh viên ĐH Luật Hà Nội) cho biết anh đã chuẩn bị đủ tiền để chờ qua mấy ngày đầu tháng - như lời mẹ anh khuyên - rồi mua xe. Tuy nhiên việc giá xe tăng sẽ khiến kế hoạch mua xe của anh phải lùi lại.



"Em biết bao giờ cũng thế, giá niêm yết lên thì giá bán ở ngoài thị trường cũng lên theo. Giờ giá niêm yết lên gần 19 triệu đồng rồi thì giá các đại lý Honda bán ra sẽ lại tăng thêm. Thế nên em có chuẩn bị đủ 19 triệu đồng cũng không thể mua nổi chiếc Wave 110 RSX mà em thích " - anh Bình nói.



"Nước lên- thuyền lên"



Trên thực tế, theo khảo sát của phóng viên ngày 1/8 tại Hà Nội, giá của hầu hết các loại xe số Honda vẫn đang được bán với giá cao hơn giá niêm yết của nhà sản xuất, trái ngược với xu hướng giảm dưới giá niêm yết của các loại xe tay ga. Cụ thể, tại đại lý Honda Kường Ngân (50 Trần Nhân Tông) giá bán lẻ Wave α là 16 triệu đồng với xe màu đỏ và 16,5 triệu đồng với màu đen, cao hơn giá niêm yết từ 1-1,5 triệu đồng/chiếc.



Cũng tại đây, Wave 110 RSX được chào bán với giá 20,3 triệu đồng với bản vành nan hoa và 24 triệu đồng với bản vành đúc, tăng 1,5 - 3,7 triệu đồng so với giá đề xuất. Nhân viên bán hàng ở đây nhanh nhảu: "Anh mua đi, giá xe ở chỗ em là hợp lý nhất, lại đang có chương trình khuyến mại tặng bộ cốc ngoại đấy. Anh đi chỗ khác thì cũng chẳng có chỗ nào rẻ hơn đâu".



Tuy nhiên, khi chúng tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, nhân viên bán hàng gọi lại và mời mua Wave 110 RSX với giá 20,2 triệu đồng và quả quyết: "Không thể bớt xuống tròn 20 (triệu đồng- PV) được anh ạ, vì nếu có giá đó thì giờ này chúng em không còn hàng để bán nữa. Cẩn thận anh cứ đi hỏi vài nơi sẽ rõ".

Tại đại lý Honda Hải Dương (đường Kim Liên mới), mẫu xe số Wave 110 RSX được chào bán với giá 20,5 triệu đồng với bản vành nan hoa, 23,5 triệu đồng với bản vành đúc. Sốc nhất với chúng tôi là giá bán lẻ Super Dream lên tới 20,6 triệu đồng, cao hơn giá niêm yết tới 3,6 triệu đồng/chiếc. Khi chúng tôi tỏ vẻ bất ngờ với mức giá ngất ngưởng của chiếc 'Siêu giấc mơ' này, nhân viên bán hàng nhìn chúng tôi từ chân tới đầu rồi hỏi lại: "Chắc lâu anh không đi mua xe máy ? Giá đã tăng từ lâu rồi, mới đây lại tăng tiếp lên mức giá này".

Nằm ngoài quy luật 'nước lên - thuyền lên' lần này là mẫu xe ga lai số Wave RSX FI AT. Tại đại lý Honda Ngân Anh (142 Lê Duẩn), mẫu xe này vẫn đang được chào bán với giá 26,6 triệu đồng với bản vành nan hoa, đúng bằng giá niêm yết cũ và thấp hơn 3 triệu đồng so với giá niêm yết mới.

Một số đại lý của Honda cho biết hiện nhà máy Honda đang tập trung giao nhiều xe tay ga nên xe số trên thị trường khan hiếm hơn. Sắp tới, khi nguồn cung xe số tăng lên thì xu hướng giảm giá chắc chắn sẽ xảy ra.

Bình luận về vấn đề này, một chuyên gia kinh tế (đề nghị không nêu tên) cho rằng dư luận cũng không nên đánh giá biến động giá xe Honda theo một chiều, mà nên nhìn theo hướng giá cả do thị trường quyết định, nếu giá cao mà người tiêu dùng vẫn mua thì chứng tỏ giá trị của xe vẫn cao, người tiêu dùng chấp nhận ở mức giá đó. Vấn đề ở đây, theo vị chuyên gia này, là cần có sự giám sát, quản lý chặt của các cơ quan quản lý như thuế, quản lý thị trường...để tránh tình trạng gian lận trong khai báo, xuất hoá đơn cho khách hàng, hay hiện tượng chuyển giá..., gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

