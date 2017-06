Lại tranh cãi về 'cởi trói' kinh doanh gas

Tái chế trái phép hơn 6.000 vỏ bình gas Ngày 8-6, Chi cục Quản lí thị trường Tây Ninh đã tạm giữ thêm 220 vỏ bình gas của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thái Dương (Tây Ninh) do có dấu hiệu làm giả nhãn hiệu. Trước đó, ngày 25-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện công ty này đang tái chế trái phép hơn 6.000 vỏ bình gas. Lực lượng công an phát hiện hơn 6.000 vỏ bình gas có khối lượng chứa từ 12 đến 45kg, mang các nhãn hiệu khác nhau được công ty Thái Dương tái chế bằng cách thay tay xách, đế bình, đục bỏ nhãn hiệu cũ, sơn, hàn, thay số, nhãn hiệu mới… để biến thành vỏ bình gas mang nhãn hiệu Thái Dương. Ông Trần Minh Loan, Phó chủ tịch Hiệp hội Gas Việt Nam: Việc các doanh nghiệp kinh doanh gas dùng thủ đoạn chiếm doạt vỏ bình gas của thương hiệu khác là hành vi không thể chấp nhận được bởi nó ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng.