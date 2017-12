Một năm buồn với nhiều nông sản Việt

Theo báo cáo mới nhất của Bộ NN&PTNT, nhìn lại năm 2017, giá cà phê nội địa có xu hướng giảm do nguồn cung nội địa đang tăng lên vì vào vụ thu hoạch rộ và sức mua yếu từ các nhà nhập khẩu bởi lượng cà phê vụ cũ tồn kho của các nhà nhập khẩu đang tương đối nhiều. So với tháng 11, giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên trong tháng cuối năm 2017 giảm 1.200-1.400 đồng/kg, xuống còn 35.000-35.800 đồng/kg.

Thị trường hạt tiêu trong nước biến động giảm trong tháng 12-2017. So với tháng trước, giá tiêu tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai giảm 5.000 đồng/kg, xuống còn 71.000-72.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Gia Lai giảm mạnh nhất 6.000 đồng/kg, xuống mức 70.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá tiêu giảm là do lượng tiêu tồn kho từ vụ trước chuyển sang ước tính còn khá nhiều.



Giá tiêu trong năm 2017 giảm gần 50% so với năm trước, cũng như nhiều nông sản "mất giá" khác, nguyên nhân là do cung vượt cầu.

Dự báo xu hướng giá thấp có thể sẽ còn duy trì trong năm 2018 do sản lượng tiêu ngày càng tăng cao trên toàn cầu. Nhìn chung trong cả năm 2017 giá hạt tiêu trong nước biến động giảm tới gần 50% so với thời điểm cuối năm 2016, do diện tích hồ tiêu trên cả nước vượt quy hoạch dẫn đến cung vượt cầu trong khi nhu cầu thị trường hạn hẹp.

Buồn nhất năm 2017 có lẽ là người chăn nuôi heo. Giá heo hơi biến động tăng nhẹ trong tháng cuối năm 2017 nhưng hiện nay vẫn dưới giá thành, chỉ ở mức 26.000-29.000 đồng/kg. Người nuôi heo vẫn lỗ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/con, nhiều trang trại phải treo chuồng, giảm đàn nhưng vẫn thua lỗ vì giá heo không phục hồi. Nguyên nhân nguồn cung vượt cầu, thị trường Trung Quốc ngừng tiêu thụ. Dự báo đến Tết, giá heo Tết nhiều khả năng sẽ tăng thêm do các cơ sở chế biến đang tập trung giết mổ lợn để sản xuất các loại thực phẩm phục vụ nhu cầu Tết của người dân nhưng không nhiều.

Dù giá điều tăng nhưng người nông dân vẫn bị thiệt hại nặng nề do mất mùa điều, năng suất giảm 30%-80% do thời tiết bất lợi, sâu bọ hoành hành.

Theo Bộ NN&PTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2017 đạt 36,4 tỉ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016. Nhập khẩu nông lâm thủy sản năm 2017 đạt gần 28 tỉ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2016. Như vậy, trong năm 2017, ngành nông nghiệp xuất siêu 8,6 tỉ USD.