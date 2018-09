Một số tỉnh tuyên bố không xảy ra chặt chém trong dịp lễ

Ông Hoàng Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết trong ba ngày lễ Ninh Bình đón 92.738 lượt tăng 17,4% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế là 11.606 lượt, tăng 21,8%. Khách nội địa đến Ninh Bình 81.132 lượt, tăng 16,8% so với cùng kỳ 2017. Gồm các điểm đến như Tràng An 22.500 lượt tăng 46%, Bái Đính 35.500 tăng 20% so với năm 2017.

Theo ông Phong, công tác an ninh trật tự tại, vệ sinh môi trường văn minh du lịch của tỉnh trong dịp lễ này được đảm bảo. Các doanh nghiệp phục vụ du lịch cam kết không tăng giá, không có tình trạng chặt chém, các khu điểm du lịch đã có niêm yết giá.



Đầm Vân Long một trong các điểm hút khách sau khi xuất hiện trong phim Kong (Ninh Bình)

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng, trong kỳ nghỉ 2-9, tính từ 31-8 đến 3-9 lượng khách đến tham quan du lịch tại Đà Lạt, Lâm Đồng đạt khoảng 44.000 lượt tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017, khách quốc tế đạt 3.800 lượt tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017.



Công suất phòng các khách sạn 1-5 sao đạt khoảng 80%-85%; các cơ sở lưu trú còn lại công suất đạt khoảng 80%. Giá phòng, dịch vụ của hầu hết các cơ sở lưu trú không tăng.

Theo bà Ngọc, công tác an ninh, an toàn cho du khách được chú trọng, đảm bảo trước và trong thời gian nghỉ lễ. Tại các khu điểm du lịch thực hiện đúng quy định về đăng ký, niêm yết và bán đúng giá niêm yết, bổ sung sản phẩm dịch vụ phục vụ khách. Đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách trong dịp lễ.