Mỹ tăng lãi suất tác động đến những lĩnh vực nào của Việt Nam?

Vàng lao dốc, USD vẫn kịch trần Sau khi FED chính thức tăng lãi suất, giá vàng trên thị trường thế giới lao dốc về ngưỡng 1.067 USD/ounce, trong khi đó giá vàng trong nước lình xình ở mức thấp trên dưới 33 triệu đồng/lượng. Tại các ngân hàng, giá USD tiếp tục giữ vững ở mức kịch trần trong khi giá USD trên thị trường tự do tiếp tục leo dốc lên mức 22.800 VND/USD. Việc FED chính thức bắt đầu nâng lãi suất tác động rất lớn lên thị trường tài chính của thế giới. Chẳng hạn Hong Kong tăng lãi suất cơ bản từ mức 0,5% lên mức 0,75% ngay sau quyết sách của FED. Trong phiên giao dịch ngày 17-12, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất bốn năm rưỡi qua so với USD: 1 USD đổi được 6,4818 nhân dân tệ. YÊN TRANG Người thiệt, kẻ hưởng lợi Ông Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch Hội Nhựa-Cao su TP.HCM, cho biết các doanh nghiệp nhựa, cao su Việt Nam phụ thuộc hơn 80% nguyên, phụ liệu nhập khẩu. Do vậy, biến động tỉ giá USD là vấn đề đáng lo ngại nhất. FED tăng lãi suất USD đồng nghĩa áp lực tỉ giá sẽ rất lớn, khi đó đồng USD có giá trị còn VND lại mất giá. Do đó các doanh nghiệp phải bỏ nhiều tiền VND hơn để mua USD thanh toán đơn hàng nhập khẩu. Ngoài ngành nhựa, ngành thép, xi măng, chăn nuôi... phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu cũng sẽ bị tác động tiêu cực. Trong khi đó những ngành xuất khẩu của Việt Nam lại được hưởng lợi từ quyết định này của Mỹ có thể là thủy sản, nông sản, dệt may, da giày… QUANG HUY