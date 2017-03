Người Campuchia, Philippines... sẽ tràn vào Việt Nam xin việc?

Trên 225.000 thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp Ngày 24-12, Bộ LĐ-TB&XH công bố thông tin cho hay quý III-2015, cả nước có 1,13 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, giảm 15.900 người so với quý II-2015. Điểm đáng chú ý là tỉ lệ thất nghiệp trong nhóm có bằng đại học và cao đẳng chuyên nghiệp vẫn tiếp tục tăng cao và không có dấu hiệu dừng lại. Cụ thể, quý III-2015 có tới 117.300 người có trình độ cao đẳng chuyên nghiệp (chiếm 10,4%) và 225.500 người có trình độ đại học trở lên thất nghiệp, chiếm tới 20%. Trong khi tỉ lệ thất nghiệp của nhóm có trình độ đại học trở lên tăng cao thì tâm lý “sính” bằng đại học vẫn diễn ra. Điều này cũng cho thấy một tình trạng đáng báo động về việc dạy học nhưng không bám sát với nhu cầu tuyển dụng thực tế. Năng suất chỉ bằng 1/18 Singapore Theo nghiên cứu từ Tổ chức Lao động quốc tế, năng suất lao động của Việt Nam còn thấp, chỉ bằng 1/5 so với Malaysia, 2/5 so với Thái Lan và 1/18 so với Singapore.