Nhãn tươi Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu vào Malaysia

Để đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng rau quả tươi Việt Nam vào thị trường Malaysia, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC Group) và Công ty Supreme Fresh Farm Sdn Bhd Malaysia tổ chức thành công chuyến giao hàng 10 tấn nhãn tươi Việt Nam vào thị trường Malaysia.

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phối hợp với AIC Group, Công ty Supreme Fresh Farm Sdn Bhd Malaysia và hệ thống siêu thị Matahari tổ chức chương trình quảng cáo giới thiệu trái nhãn tươi Việt Nam tại Klang, thủ phủ bang Selangor, Malaysia.

Qua việc giới thiệu trái nhãn tươi Việt Nam, người tiêu dùng Malaysia cho biết họ thích thưởng thức trái nhãn tươi Việt Nam do trái nhãn Việt Nam to hơn, cùi dày hơn so với trái nhãn của Thái Lan và giá cả tương đối hợp lý.