Phải “lôi” DN vào hiệp định thương mại

Căng kéo đàm phán Ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, được mời tham gia đàm phán từ phiên 17, nay đã đến phiên 20. Ông chia sẻ một số thông tin liên quan đến cuộc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ví dụ trong đàm phán, có lần đưa ra nội dung cấm sử dụng lao động trẻ em trong sản xuất hàng xuất khẩu, nếu một DN vi phạm thì cả ngành bị vạ lây. Ta phải đàm phán là nếu quy định thế này thì chả cơ quan nào dám đi kiểm tra, xử lý DN cả, vì phát hiện một vi phạm sẽ làm ảnh hưởng cả ngành. Cuối cùng họ chịu bỏ nội dung này. Có những nội dung mà người ta rất cương quyết. Ví dụ, họ quy định bộ nào làm chính sách thì không được quản DN. Họ nói với tôi “không thể chấp nhận được Bộ Công Thương vừa làm chính sách công thương lại vừa quản một nhóm DN ngành công thương”. Đừng than khó! Khó mấy các anh cũng phải làm! - ông Tuyển nhắc lại. Phải khảo sát DN trước Theo bà Silvia, khi khảo sát DN, Mexico thấy rằng một số ngành công nghiệp đã sẵn sàng chuyển đổi và hào hứng kêu gọi: “Ký FTA đi, ký đi”. Trong khi có ngành sản xuất khác lại bảo: “Chờ đi, chúng tôi chưa đáp ứng được yêu cầu của FTA” và mất 20 năm sau những ngành này mới theo kịp. Khi tham gia FTA, Mexico có lộ trình cho từng ngành, ngành thì hai năm, ngành năm năm, ngành 10 năm. Bà nhấn mạnh việc phải có kế hoạch dài hạn, phải có lộ trình, biết ngành nào cần nhiều thời gian chuẩn bị. Đặc biệt khi đàm phán là phải “biết người, biết ta”. Ví dụ: Khảo sát hệ thống siêu thị Hoa Kỳ để nhìn ra chúng ta có thể bán cái gì thành công, bán cà chua được không. Nếu cà chua của chúng ta đỏ, ngon, ngọt mà rẻ hơn cà chua Mỹ thì ta “chơi”. Bây giờ trong siêu thị Mỹ có rất nhiều nông sản Mexico, chúng tôi thành công! Trong cuộc chơi, chúng tôi cũng khôn khéo hơn, tính toán hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng từng có những bài học cay đắng. 20 năm trước chúng tôi từng lỡ nhịp khi có chủ nghĩa dân tộc muốn đóng cửa kinh tế. Chúng tôi ước gì chúng tôi mở cửa cách đây 20, 30, thậm chí 50 năm. Năm hiệp định ta đang đàm phán: - Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm 12 nước ở hai bờ Thái Bình Dương - FTA Việt Nam - EU; - FTA Việt Nam - Liên minh thuế quan Nga, Kazactan, Belarut; - FTA Việt Nam - Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu; - Hiệp định mậu dịch tự do Asean+6 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật, Ấn Độ, Úc, New zealand).