American Airlines mua 460 máy bay Airbus, Boeing

và Boeing trong lễ ký kết hợp đồng (Nguồn: AMR)

Lãnh đạo American Airlnes cùng lãnh đạo Airbuavà Boeing trong lễ ký kết hợp đồng (Nguồn: AMR)

Theo đó, American Airlines sẽ mua 260 chiếc Airbus A320 và 200 chiếc Boeing 737, quá trình bàn giao sản phẩm sẽ kéo dài từ 2013 đến 2022.Đây được coi là một chiến thắng của nhà sản xuất máy bay ở châu Âu (Airbus) đối với đối thủ có trụ sở tại Dallas (Boeing), thậm chí là chiến thắng ngay trên sân của đối thủ, bởi trước đó thì Airbus đã không nhận được đơn đặt hàng nào từ Mỹ kể từ những năm 1980.Theo hợp đồng thì American Airlines sẽ nhận được khoản trợ giá 13 tỷ USD từ hai nhà sản xuất cho đợt giao hàng đầu tiên gồm 230 chiếc.Trong thông báo của mình, American Airlines cho biết đợt giao hàng này sẽ mở đường cho hãng có được đội bay trẻ nhất và tiết kiệm nhiên liệu nhất trong số các hãng hàng không Mỹ trong vòng 5 năm tới, đem lại sự thư thái cho hành khách khi sử dụng dịch vụ của hãng.Điều đáng nói là thương vụ này được thực hiện trong bối cảnh American Airlines đang hứng chịu sự chỉ trích do làm ăn thua lỗ, đồng thời đã bị đánh bật khỏi tốp 3 hãng hàng không lớn nhất thế giới trong vòng 3 năm qua. Ngay trên đất Mỹ, American Airlines đang vấp phải sự cạnh tranh lớn từ hai hãng hàng không giá rẻ là Southwest và JetBlue.Mới đây, công ty mẹ của American Airlines là AMR Corp cũng mới thông báo khoản thua lỗ 286 triệu USD trong quý hai của năm 2011, tức cao hơn so với đánh giá của các nhà phân tích.Hãng đang có dự tính cắt giảm các chuyến bay giữa Mỹ và châu Âu, đồng thời hoãn việc khai trương các đường bay mới từ sân bay quốc tế JFK ở New York và sân bay Haneda ở Tokyo (Nhật Bản).