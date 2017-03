Thông thương cửa khẩu Thanh Thủy

(PL)- Sáng 9-6, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An ra mắt hoạt động của Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy (xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) - Nậm On (tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào).

Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy sẽ kiểm tra, giám sát các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, giao thương Việt - Lào, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại. Cửa khẩu Thanh Thủy vừa được nâng cấp từ cửa khẩu phụ thành cửa khẩu chính. Lưu lượng người và phương tiện qua cửa khẩu tăng 20%-30%/năm. Việc mở cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy rút ngắn được hơn 120 km đường từ TP Vinh (Nghệ An) đi thủ đô Viêng Chăn so với đi qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và cửa khẩu Na Mèo (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa). Đ.LAM