Thuế đất ở sẽ tăng hơn 13 lần nếu đánh thuế tài sản

Trong văn bản góp ý dự thảo Luật Thuế tài sản mà Bộ Tài chính công bố, Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP.HCM cho rằng việc đề xuất áp dụng mức thuế suất 0,4% đối với đất ở, đất xây dựng chung cư, nhà ở có giá trị trên 1 tỉ đồng có thể chấp nhận được khi so sánh với thuế suất cao hơn của nhiều nước. Nhưng do mức sống của người dân nhìn chung còn rất thấp so với các nước khác nên không phù hợp thực tế.