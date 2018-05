Tre và nghêu được hỗ trợ 4,3 triệu Euro

Ngày 25-5, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã diễn ra Hội thảo khởi động dự án Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre và nghêu ở Việt Nam (do tổ chức Oxfam cùng Trung tâm Nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ (thuộc Viện khoa học lâm nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và đối tác 2 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa tổ chức).



Quang cảnh Hội thảo khởi động dự án Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị tre và nghêu ở Việt Nam.

Dự án có trị giá 4,3 triệu Euro, do liên minh châu Âu (EU), Oxfam và đối tác đồng tài trợ, hướng tới phát triển bền vững hai chuỗi giá trị nghêu và tre tại Việt Nam. Dự án sẽ được thực hiện trong bốn năm (2018 – 2022) tại năm tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang, mang lại lợi ích cho 150 nhóm sản xuất với 35.000 thành viên và 60 doanh nghiệp chế biến vừa và nhỏ.



“Thu nhập của những người sản xuất quy mô nhỏ sẽ được cải thiện khi sản phẩm của họ đáp ứng được những tiêu chuẩn về chất lượng và sản xuất bền vững, năng lực đàm phán của họ với các công ty chế biến và thương mại được nâng cao, từ đó tiếp cận hiệu quả hơn tới thị trường trong nước và quốc tế”- bà Babeth Ngọc Hân Lefur, Giám đốc Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, phát biểu.



Các đại biểu tham quan các sản phẩm làm từ cây tre.

TS Phạm Văn Chắt, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế (VCCI), báo cáo viên Bộ Công Thương về hội nhập kinh tế quốc tế chia sẻ: “Hầu hết các quốc gia châu Âu, Nhật Bản, Mỹ đều có quy định về nhập khẩu sản phẩm từ mây, tre đan và thủ công mỹ nghệ; trong đó, đặc biệt là các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường. Theo đó các nước sẽ kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, kiểm soát các loại côn trùng gây bệnh, lây nhiễm trong sản phẩm (nhất là không hun, sấy đúng quy trình, kỹ thuật).



Cùng với việc hỗ trợ cải tiến kỹ thuật sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả trong chế biến và kinh doanh, dự án “Phát triển bền vững và toàn diễn chuỗi giá trị nghêu và tre tại Việt Nam” tập trung xây dựng năng lực của các hộ sản xuất quy mô nhỏ. Đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật các doanh nghiệp đầu ngành trong chuỗi nghêu và tre nhằm đạt được các tiêu chuẩn sản xuất bền vững quan trọng dành cho nghêu, dành cho tre. Đó là điều kiện tiên quyết để tiếp cận những thị trường khó tính như châu Âu.