Ứng dụng gọi xe Go-Viet hoạt động ra sao sau khi ra mắt?

Ứng dụng Go-Viet được phát triển bởi Công ty TNHH thương mại công nghệ Go Viet. Đây chính là ứng dụng do start up khổng lồ tên là Go-Jek tại Indonesia đầu tư và phát triển. Cùng với Go-Viet, trong những tháng gần đây, sau khi Uber tuyên bố rút khỏi Việt Nam, thị trường gọi xe công nghệ ở Việt Nam có khá nhiều các ứng dụng ra mắt như Aber, FastGo, T.net, VATO. Điều này tạo điều kiện cho khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn cho việc di chuyển.