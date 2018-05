Vẫn còn tranh cãi về quàn lý kinh doanh gas

Thủ đoạn cưa tai, mài bình Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, hoạt động chiết nạp và kinh doanh gas trái phép có diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Do chạy theo lợi nhuận mà nhiều người đã bất chấp sử dùng nhiều thủ đoạn để đưa ra thị trường những bình gas kém chất lượng, có giá thành thấp nhưng lại được bán ra với giá của bình gas chính hãng. Ngoài ra, theo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM trên địa bàn TP.HCM, tình trạng một số người kinh doanh gas còn chiếm dụng trái phép chai LPG của các doanh nghiệp có uy tín. Nhiều sản phẩm bị cắt tai, mài bình gây mất an toàn phòng chống cháy nổ, đe dọa tính mạng người sử dụng. Các đối tượng này thương thu gom bình gas của các doanh nghiệp khác và tẩy xóa thương hiệu rồi sau đó chiết nạp gas vào bình và tung ra thị trường. “Các chai LPG bị chiếm dụng này thường được chở đến những cơ sở chiết nạp nàm trên địa bàn một số tỉnh giáp ranh như Bình Dương, Tây Ninh, Long An để chiết nạp gas, sau được quay ngược về TP.HCM và được đưa đến các cửa hàng tiêu thụ. Các chai này thường chưa có niêm màng co van đầu bình cho đến khi giao hàng tới người tiêu dùng mới được gắn niêm màng co để đối phó với cơ quan chức năng”- Chi cục Quản lý thị trưởng TP.HCM thông tin.