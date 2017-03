Xếp hàng nhận vé máy bay 0 đồng tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Đây là một trong những Lễ hội Cà phê được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay.

Dòng người xếp hàng nhận vé máy bay giá 0 đồng.

Jetstar Pacific – Hãng đang cung cấp dịch vụ hàng không giá rẻ trên 4 đường bay kết nối với khu vực Tây Nguyên đã quyết định dành 400 vé máy bay giá 0 đồng tặng cho người dân và khách tham quan. Ngoài ra, nhiều vé máy bay giá rẻ và cách thức bay tiết kiệm cũng được Hãng hướng dẫn, giới thiệu tại gian hàng ở Hội chợ – Triển lãm chuyên ngành cà phê .

Thông tin từ Jetstar Pacific cho biết, có nhiều người dân lần đầu tiên biết và quan tâm đến các đường bay mới của Jetstar Pacific đến Buôn Ma Thuột. Do số vé hạn chế trong khi nhiều người quan tâm, nên việc xác định chủ nhân của vé 0 đồng được thực hiện theo hình thức “vòng quay may mắn”, Số lượng vé được chia đều trong những ngày diễn ra Lễ hội Cà phê. Riêng chiều hôm qua (8-3), đã có 70 người may mắn được tặng vé.

Jetstar Pacific là hãng hàng không hiện có số đường bay giá rẻ kết nối Buôn Ma Thuột và các thành phố của Việt Nam. Bao gồm giữa Buôn Ma Thuột và Tp.Hồ Chí Minh, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng.