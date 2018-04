2 giám đốc bị oan: Viện kiểm sát thừa nhận oan sai

Ngày 16-3-2017, VKSND TP Đà Nẵng đã có công văn số 106 gửi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng nội dung từ chối phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trà. Ngày 22-3-2017, cơ quan ANĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trà và ông Bình về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời ký công văn đề nghị VKSND phê chuẩn các quyết định tố tụng nói trên. Ngày 24-3-2017, VKS đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt ông Trà nhưng từ chối phê chuẩn đối với ông Bình đề nghị tiếp tục thu thập thêm chứng cứ. Ngày 10-4-2017, Cơ quan ANĐT tiếp tục có công văn đề nghị VKS phê chuẩn khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét đối với ông Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 9-5-2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố bắt tạm giam đối với ông Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13-4-2018, ông Nguyễn Hữu Linh (Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) đã có quyết định đình chỉ vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Bình và Trà. Theo quyết định này thì việc đình chỉ vụ án khi xét thấy hành vi của ông Bình và ông Trà không cấu thành tội phạm và thừa nhận oan sai.