Án mạng sau nhiều lần chửi nhau trên ‘phây’

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm trai gái nên Hiển và một nam thanh niên cùng xã tên Nguyễn Đăng An thường lên Facebook chửi nhau.





Hai bị cáo Ninh Viết Hiển (trái) và Bế Văn Trường tại tòa. Ảnh: NGUYÊN ANH

Khoảng 21 giờ ngày 14-11-2015, khi Hiển đang ngồi uống cà phê trong một quán thì An cùng bạn chạy xe máy chở nhau tới với mục đích đánh Hiển. Trong trạng thái nồng nặc mùi rượu, An lấy ly thủy tinh của quán ném vào người Hiển. Bị ném đau, Hiển rút mượn dao của Trường chạy đến tấn công vào ngực trái của An khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. An được chở đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.