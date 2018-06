Bị cáo giết người vẫn được tại ngoại lãnh án

Đây là vụ án mà Pháp Luật TP.HCM từng đăng bài phản ánh “Đâm chết người vẫn được tạm đình chỉ điều tra” và “Phục hồi điều tra vụ giết người ở Bình Dương”.

Theo cáo trạng, chiều 29-8-2016, do mâu thuẫn lúc đánh bài ăn tiền tại một quán cơm ở phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương), anh Nguyễn Hoàng Hiếu và Nguyễn Kim Tuấn (47 tuổi, quê Đắk Lắk xảy ra xô xát đánh nhau. Nhưng người có mặt tại đây đã ngăn cản nên Tuấn đi bật lửa hút thuốc.

Lúc này Tuấn nhìn thấy dao nhọn trong quán cơm nên cầm đi vòng ra phía sau rồi đâm vào lưng anh Hiếu, lưỡi dao gãy dính lại trong người nạn nhân. Anh Hiếu được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tuấn bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Tháng 11-2016, VKSND thị xã Bến Cát ra cáo trạng truy tố Tuấn về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Tuy nhiên TAND thị xã Bến Cát yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ hành vi của bị cáo là cố ý gây thương tích dẫn đến chết người hay giết người.



Bị cáo Tuấn bị dẫn giải về trại giam sau khi tòa tuyên án. Ảnh: VH.

Vụ án sau đó được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để điều tra hành vi giết người theo thẩm quyền.



Tuy nhiên đến 24-5-2017 VKSND tỉnh đã ra thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án, Tuấn được tạm thả ra. Sau đó Tuấn trở về quê ở Đắk Lắk thì bị công an tại đây bắt để buộc chấp hành hình phạt tù cho một bản án hình sự khác về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lúc này gia đình nạn nhân không đồng ý cho hung thủ Tuấn tại ngoại nên đã làm đơn khiếu nại lên Cơ quan công an và VKSND tỉnh Bình Dương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng giải thích lý do tạm đình chỉ việc điều tra vì cần phải trưng cầu giám định làm rõ cơ chế hình thành vết thương của nạn nhân để xác định rõ nguyên nhân tử vong. Khi hết thời hạn điều tra và hết thời hạn tạm giam bị can mà vẫn chưa có kết quả giám định nên CQĐT đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can và thay đổi áp dụng biện pháp ngăn chặn, cho gia đình bảo lãnh bị can.

Ngày 15-11-2017, trên cơ sở tài liệu và kết quả giám định pháp y, CQĐT đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án giết người. Đồng thời VKSND tỉnh Bình Dương ra cáo trạng truy tố Tuấn hành vi giết người.

Ngày 20-6, TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tuấn. Tại phiên tòa, sau khi xét hỏi, chất vấn HĐXX cho rằng việc truy tố bị cáo Tuấn hành vi giết người là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Qua xem xét hồ sơ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo mức án 15 năm tù về hành vi giết người.