Chị nhẫn tâm bán em gái ruột sang Trung Quốc

Như đã đưa tin, đêm 7-5-2016, Tuyên (44 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang trên đường đưa em L.Th.P. (SN 2000, trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) sang Trung Quốc để bán thì bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt quả tang. Công an đã kịp thời giải cứu và đưa em P. trở về nhà.



Vợ chồng Tuyên, Hồng cùng Khăm và Pheng tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Tuyên khai nhận, tháng 4-2016, Vi Thị Yến (quê xã Chiêu Lưu) đang sinh sống ở Trung Quốc móc nối với vợ chồng Tuyên để đưa phụ nữ trẻ đẹp và trẻ em sang Trung Quốc bán. Tuyên cùng vợ và Hồng đồng ý. Yến nói nếu bán thành công Yến trả 100 triệu đồng.

Hồng liên lạc với Pheng và nói: “Trong bản có ai đi Trung Quốc không. Nếu có người đi thì trả sẽ trả cho người đó 80 triệu đồng”. Pheng liên hệ với Khăm để tìm người và được Khăm giới thiệu chính em gái của Khăm là em P. Khăm nói: “nếu được ứng trước 10 triệu thì cho em P. đi luôn”.

Ngày 18-4-2016, vợ chồng Hồng, Tuyên bắt xe đưa Pheng và Khăm lên nhà của mình để thống nhất việc bán em P. Tại đây, Hồng tạm ứng trước cho Khăm 10 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi đưa em P. sang Trung Quốc thành công.

Đến sáng 6-5, vợ chồng Hồng, Tuyên đến xã Bảo Thắng để đón em P. đi nhưng không lừa đưa em P. đi được. Pheng dọa em P. “Nếu không đi chị sẽ phải trả lại gấp đôi số tiền đã nhận”. Do không có tiền để trả nên em P. đành chấp nhận đi theo bọn buôn người. Khi Tuyên đang trên đường đưa em P. đi bán thì bị bắt như đã nói.

Từ lời khai của Tuyên, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục bắt Hồng, Pheng và Khăm.

Tại phiên tòa các bị cáo đều thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối hận và xin được giảm án để sớm trở về nhà.