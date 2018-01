Chính thức xin lỗi người tù oan 40 năm mang tội giết vợ

14 giờ 30 chiều 29-1, tại trụ sở UBND xã Trù Hựu, Lục Ngạn, Bắc Giang, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ông Mưu Quý Sường (SN 1944, trú tại thôn Gốc Vối, xã Trù Hựu). Ông Sường là người bị khởi tố, bắt giam và mang thân phận oan vì tội giết vợ suốt hơn 40 năm qua.

Tới dự buổi lễ có đại diện Công an tỉnh Bắc Giang, VKSND tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lục Ngạn…



Quang cảnh buổi xin lỗi. Ảnh: T.PHAN

Đại tá Dương Ngọc Sáu, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, thay mặt Công an tỉnh Bắc Giang phát biểu lời xin lỗi đối với ông Sường và gia đình.

Theo Đại tá Sáu, thời gian vừa qua, các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang cũng như các cơ quan tố tụng Trung ương đều nhận được đơn của anh Mưu Văn Lợi về việc kêu oan cho cha đẻ là ông Mưu Quý Sường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giết người.



Đại diện Công an tỉnh Bắc Giang. Ảnh: T.PHAN

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đã xảy ra hơn 40 năm, lãnh đạo Bộ Công an, VKSND Tối cao đã chỉ đạo các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang phải thẩm tra, xác minh để giải quyết theo đúng quy định.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, khoảng 6 giờ ngày 2-1-1977, cơ quan chức năng nhận được tin tại thôn Gốc Vối phát hiện một thi thể là bà Nguyễn Thị Múi (vợ ông Sường). Quá trình điều tra, lực lượng công an Hà Bắc đã đưa ông Sường về cơ quan Công an huyện Lục Ngạn lấy lời khai.

Tại đây, ông Sường khai nhận vào sáng ngày xảy ra vụ án, khi dậy thì thấy thi thể vợ. Sợ liên quan nên ông Sường đã mang xác bà Múi xuống suối rồi dựng hiện trường giả; bà Múi đã chết từ trước chứ không phải do ông giết.

Nghi ông Sường là thủ phạm, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Sường về tội giết người.



Bà Vi Thị Cú cùng con trai út của bà Múi (người vợ đã qua đời của ông Sường) bên di ảnh chồng. Ảnh: T.PHAN

Ngày 30-12-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án (lý do: hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự), đình chỉ bị can đối với ông Mưu Quý Sường (lý do: hành vi không cấu thành tội phạm).

Ngày 3-1-2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã trao các quyết định trên cho anh Mưu Văn Lợi, con trai ông Sường.

“Như vậy có căn cứ xác định các cơ quan tố tụng tỉnh Hà Bắc khởi tố, bắt tạm giam ông Mưu Quý Sường về tội giết người là oan sai. Hôm nay Cơ quan CSĐT tỉnh Bắc Giang thay mặt các cơ quan tố tụng xin lỗi ông Mưu Quý Sường, người đại diện hợp pháp của ông là anh Mưu Văn Lợi, cùng toàn thể thân nhân của ông Sường vì các cơ quan tố tụng tỉnh Hà Bắc đã làm oan sai như đã nói ở trên” – Đại tá Sáu nói.



Đại tá Dương Ngọc Sáu đọc lời xin lỗi ông Sường và gia đình. Ảnh: T.PHAN

Đồng thời, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cũng gửi lời chia sẻ với gia đình ông Sường về những mất mát trong thời gian qua. Trong thời gian tới, nếu anh Mưu Văn Lợi có yêu cầu bồi thường thiệt hại, CQĐT sẽ tiến hành các bước khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật.

Là người đại diện hợp pháp cho gia đình ông Sường, luật sư Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công ty luật Hòa Lợi, cảm ơn Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức buổi xin lỗi đối với ông Mưu Quý Sường, dù có muộn.

Ông Hòa đề nghị lãnh đạo Công an tinh Bắc Giang sớm thực hiện việc bồi thường oan sai cho ông Sường, bởi ông mất khi nỗi oan chưa được hóa giải.



Đại tá Dương Ngọc Sáu tặng hoa anh Mưu Văn Lợi, đại diện hợp pháp của ông Mưu Quý Sường. Ảnh: T.PHAN



Gia đình bà Cú cùng luật sư của mình tại buổi xin lỗi công khai. Ảnh: T.PHAN