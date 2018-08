Chồng nợ 1,3 tỉ, vợ con bị bắt cóc

Sau một ngày xét xử, sáng 1-8, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên án đối với ba bị cáo trong vụ bắt cóc người để đòi nợ 1,3 tỉ đồng. HĐXX đã tuyên phạt Bùi Thị Nguyệt 10 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hiền năm năm tù; Đỗ Thị Khánh Linh sáu năm tù cùng về tội bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản. Đối với phần dân sự, do phía bị hại không yêu cầu bồi thường nên HĐXX không xem xét.



Hành trình chạy nợ như… phim

Bị cáo Nguyệt là người chuyên đứng ra mua bảo hiểm của người đánh bạc tại casino 67 (giáp biên giới Tho Mo, huyện Đức Hòa, Long An). Trong thời gian sang Campuchia đánh bạc, anh Nguyễn Văn Hạnh (41 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) nhiều lần vay không lãi suất tổng cộng 1,3 tỉ đồng của Nguyệt.

Thua bạc trắng tay, không tiền trả nợ nên ngày 14-6-2017, anh Hạnh đã âm thầm dẫn vợ là chị T. cùng hai con nhỏ (một 11 tuổi, một bảy tuổi) bỏ trốn. Từ cửa khẩu Tho Mo, anh Hạnh đưa vợ con phiêu bạt về tận miệt biển ở huyện Bình Đại (Bến Tre) tìm chốn mưu sinh. Từ đây Hạnh đi làm nghề biển lo chạy cơm từng bữa cho vợ con trong những ngày chạy trốn nợ.

Về phía Nguyệt, biết gia đình anh Hạnh đã trốn nên bị cáo kêu bị cáo Linh đến tỉnh Bình Dương lân la theo dõi tìm tung tích vợ chồng anh Hạnh để đòi nợ. Sau đó Linh phát hiện vợ chồng anh Hạnh đang trốn ở Bến Tre nên đã thông báo cho Nguyệt biết. Ngày 18-8-2017, Nguyệt thuê ô tô và gọi bị cáo Hiền từ cửa khẩu Tho Mo về huyện Bình Đại.



Từ trái sang, các bị cáo Linh, Nguyệt và Hiền tại tòa. Ảnh: ĐH

Tiếp đó, Nguyệt rủ năm thanh niên khác đi mô tô đến Bình Đại kết hợp với nhóm Linh đi trên hai ô tô và hai xe máy cùng đi đòi nợ. Cả nhóm tìm đến nhà trọ nơi vợ chồng anh Hạnh đang sinh sống. Thời điểm này anh Hạnh đi ghe đánh cá ngoài biển, chỉ còn vợ và hai con nhỏ đang ở trong nhà. Bị cáo Nguyệt yêu cầu chị T. dắt hai con lên ô tô để chở đi, vì không dám kháng cự nên chị T. làm theo.

Trên đường đi, Nguyệt giữ điện thoại của chị T. không cho liên lạc với chồng để anh Hạnh phải chủ động gọi cho Nguyệt. Sau chuyến đi biển trở về, biết được vợ con đã bị bắt cóc nên anh Hạnh đã gọi điện thoại cho Nguyệt. Nguyệt yêu cầu anh Hạnh phải trả trước 500 triệu đồng thì sẽ thả người, số tiền còn lại sẽ cho trả dần. Anh Hạnh hứa với Nguyệt sẽ xoay xở để trả nợ.

Bị hại xin giảm án cho bị cáo

Sau đó, Nguyệt đưa mẹ con chị T. về nhà chị ruột mình ở quận Tân Bình, TP.HCM giao cho Linh trông giữ rồi quay về cửa khẩu Tho Mo. Do nhà chật hẹp nên Nguyệt gọi điện thoại kêu Linh đưa mẹ con T. sang khách sạn ở xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn ở tạm. Đồng thời, Nguyệt kêu Hiền đến phụ giúp Linh đến khách sạn canh giữ mẹ con chị T. chờ cho đến khi anh Hạnh đến trả nợ.

Vì không có tiền trả nợ trong khi bị Nguyệt bắt vợ con để uy hiếp tinh thần nên anh Hạnh đã đến công an trình báo vụ việc. Từ đó công an đã bắt tạm giam Nguyệt và Hiền. Riêng Linh được tại ngoại do bị cáo đang mang thai. Ba bị cáo này bị truy tố tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Tại tòa, Nguyệt khai lý do bắt vợ con của anh Hạnh là vì muốn đòi 1,3 tỉ đồng chứ không biết việc mình làm là vi phạm pháp luật. Bị cáo biết anh Hạnh khoảng một năm và cho vay tiền không tính lãi vì anh Hạnh hứa sẽ bán cho bị cáo miếng đất ở quận 9.

Nguyệt không thừa nhận việc bắt cóc là để chiếm đoạt 500 triệu đồng của anh Hạnh. Lý do là bị cáo có liên lạc và yêu cầu trả trước 500 triệu đồng nhưng anh Hạnh nói là chưa đủ nên sẽ trả 300 triệu đồng. Vì thế bị cáo cho rằng mình chỉ phải chịu trách nhiệm về số tiền 300 triệu đồng.

Hai đồng phạm của Nguyệt thì khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi của mình và cho là phạm tội vì thiếu hiểu biết pháp luật. Nói lời nói sau cùng các bị cáo đều xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, HĐXX hỏi người bị hại có thấy lỗi của mình để xảy ra vụ án hay không, anh Hạnh không trả lời mà chỉ nói ngắn gọn là xin tòa xử nhẹ cho các bị cáo.