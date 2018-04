Cô ruột 'giúp sức' đẩy cháu trai vào tù

Theo cáo trạng, do cha mẹ sống ly thân nên Luân được cô ruột là Trần Thị Mười (SN 1976) đem về nuôi.



Bị cáo Trần Vũ Luân tại phiên tòa



Ngày 21-12-2016, Huỳnh Thị Khả Ái (SN 1997) điện thoại Trần Thị Mười để mua ma túy, Mười đồng ý bán và hẹn đến nhà.

Mười kêu Luân đến gốc cây trâm gần nhà lấy 4 bịch ma túy đem đến phòng khách. Sau đó, khoảng 15 giờ Mười đưa 4 bịch ma túy này cho Luân đem vào phòng ngủ của Mười để bán cho Ái thì bị côn an ập vào bắt quả tang. Qua giám định, 4 bịch ma túy có trọng lượng Methamphetamine là 7,1773 gam.

Tháng 12-2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy ra quyết định khởi tố can bị đối với Trần Thị Mười và Trần Vũ Luân.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra xác định Mười còn đưa ma túy cho uân mang bán cho các con nghiện tổng cộng 12 lần, hưởng lợi 650.000 đồng.

Ngày 21-10-2017, bị can Trần Thị Mười bị bệnh chết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy ra Quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can.

Trần Vũ Luân phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, chưa có tiền án, tiền sự, tại thời điểm gây án và hiện nay bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Căn cứ quá trình thẩm vấn công khai, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Luân 5 năm tù.