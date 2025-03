Khởi tố, tạm giam thanh niên đánh bảo vệ ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ 08/03/2025 16:28

Ngày 8-3, theo nguồn tin của PLO, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ngụ quận 8) về tội cố ý gây thương tích theo điểm a Khoản 1 Điều 134 BLHS.

Các quyết định đã được VKSND quận 1 phê chuẩn.

Tưởng Chí Huy thời điểm bị bắt khẩn cấp. Ảnh: CA

Theo nội dung vụ việc, khoảng 9 giờ 15 ngày 27-2, Huy đi bộ cùng bạn gái tên PE (quốc tịch Mỹ) đến khu vực phía sau gốc cây số 16T phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Lúc này, con chó trên tay chị PE nhảy xuống đất và chạy xung quanh khu vực.

Ông NXC là bảo vệ đang trực tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thấy nên đến nhắc nhở và dùng cây gậy bằng nhựa đánh vào đầu con chó. Chị PE thấy nên to tiếng mắng chửi và đánh trả lại.

Thấy vậy, Huy liền đi đến và xô đẩy ông C nên ông chạy đến khu vực bồn cây gần đó lấy một cây sắt đi đến chỗ Huy để hù dọa. Hai bên giằng co thì Huy giật lấy cây sắt, đánh vào đầu của ông C gây thương tích, ngã xuống đất.

Khi xảy ra vụ việc, người dân phối hợp với lực lượng của Trung tâm Quản lý Phố đi bộ và Công viên trên địa bàn quận 1 sơ cứu và đưa ông C đi cấp cứu, báo công an.

Sau đó, Huy cùng chị PE được đưa về trụ sở Công an phường Bến Nghé để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Huy đã khai nhận hành vi. Theo hồ sơ, Huy có một tiền án về tội cướp giật tài sản.