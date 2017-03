Công an tạm giữ nam sinh lớp 9 trêu đùa làm bạn tử vong

Trước đó, chiều 28-3, trước giờ vào tiết học tại trường, em C và em NXH (SN 2002, học lớp 9) và hai người bạn học lớp 9 và 8 trêu đùa nhau. Trong lúc trêu đùa, em C có va chạm với em H khiến em H ngã xuống đất, bất tỉnh.

Ngay lúc đó, các giáo viên đã đưa em H đến Trạm Y tế xã Đặng Sơn cấp cứu, nhưng em H đã tử vong sau đó.



Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng đã báo cáo sự việc lên UBND xã Đặng Sơn, Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương, Công an huyện Đô Lương. Cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân em H tử vong và điều tra vụ việc.

Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương đã cùng nhà trường và người thân, chính quyền địa phương tổ chức lễ an táng em H theo phong tục địa phương. Đồng thời, động viên, thăm hỏi gia đình em.

Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương cũng đã chỉ đạo các trường trên địa bàn huyện thực hiện tốt các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, để tránh trường hợp đau lòng xảy ra.