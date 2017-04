Đang xử vụ án giết người 6 lần trả hồ sơ ở Bình Phước

Phiên xử hôm nay có sự tham dự của đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước.

Trước đó tòa đã có thông báo triệu tập 13 người là giám định viên, công an và KSV đến tòa.

Theo đó, tại thông báo bổ sung quyết định đưa vụ án ra xét xử tòa xét thấy vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên đã triệu tập bổ sung thêm một số người tham gia tố tụng. Theo tòa, mục đích là để đảm bảo vụ án được xét xử khách quan đúng luật.

Theo thông báo này thì tòa triệu tập năm cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước, một điều tra viên Phòng CSĐT công an tỉnh, một KSV sơ cấp VKSND tỉnh. Cạnh đó tòa còn triệu tập thêm ba giám định viên Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, một giám định viên Viện Pháp y Quốc gia phân viện tại TP.HCM, một giám định viên Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM. Người thứ 13 được tòa triệu tập là một phó trưởng Công an xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

Trước đó, tại quyết định đưa vụ án ra xét xử TAND tỉnh đã nêu: Bị cáo bị VKSND tỉnh truy tố về tội giết người theo khoản 2 Điều 93 BLHS (có khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù). Nhưng tòa dự kiến sẽ xét xử bị cáo theo điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS (có khung hình phạt đến tử hình).



Bị can Tuấn được đưa đến phiên xử sáng 13-4. Ảnh: N.ĐỨC



Phiên tòa đang bắt đầu phần thủ tục. Ảnh N.ĐỨC

Sau phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Tuấn đề nghị hoãn phiên tòa vì vắng mặt nhiều nhân chứng, các giám định viên, kiểm sát viên được tòa mời. Vị đại diện VKS cho rằng lời khai của các nhân chứng và những người liên quan đã có trong hồ sơ vụ án và đề nghị tòa tiếp tục xét xử.

Chủ tọa phiên tòa sau khi hội ý tại chỗ cho rằng vụ án xét xử 2 ngày nên sẽ dẫn giải và triệu tập những người liên quan trong buổi xử chiều nay.

Vụ án này đến nay đã 6 lần Tòa trả hồ sơ, lần gần nhất là tháng 11-2016. Bị can Tuấn (sinh năm 1990, trú thôn 6, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng), bị bắt tạm giam từ ngày 13-1-2014 đến nay.

Cáo trạng quy kết Tuấn và nạn nhân Thái cùng cạo mủ cao su thuê và cùng ở trọ trong chòi của một công ty cao su tại thôn 5, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng. Năm 2014, sau khi lấy tiền công, Tuấn, Thái và một số người rủ nhau nhậu, hát karaoke. Đến chiều cùng ngày, Tuấn chở Thái về thì bạn gái Tuấn gọi điện thoại nói té bị thương nên Tuấn mượn xe máy của Thái đi. Do Thái không đồng ý nên hai bên cãi nhau. Tuấn đã dùng dao Thái Lan đâm Thái rồi vứt dao cách chòi khoảng 120 m…

Giám định pháp y kết luận ADN trong mẫu phết lên bề mặt lưỡi dao là của bị hại Thái; trong mẫu phết lên bề mặt của cán dao có hiện diện ADN của bị hại Thái với xác suất 1/1,249 tỉ người xảy ra; ADN của người khác (không phải là của Thái). Kết luận giám định khác thì kết luận ADN của Tuấn không hiện diện trên mẫu máu phết trên bề mặt của cán dao... Ban đầu Tuấn không nhận tội nhưng sau đó thừa nhận và lý giải tại tòa việc nhận tội này sau khi bị ép cung, dụ cung.