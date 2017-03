Đánh luật sư vì bị ‘bắn bụi bẩn’

Luật sư bị đánh gãy mũi, sứt mí mắt Theo LS Lê Văn Luân, khoảng 14 giờ chiều 3-11, ông và LS Trần Thu Nam đến nhà bà Đỗ Thị Mai (mẹ của Đỗ Đăng Dư, ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để trao đổi thông tin bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà. Khi hai LS vừa quay trở ra thì bị một nhóm thanh niên hành hung. LS cho rằng trong những người này có một người là công an viên. Hậu quả vụ hành hung khiến LS Luân bị sứt mí mắt chảy máu, còn LS Nam bị nặng hơn là gãy sống mũi, tổn thương xoang, tổn thương mắt và phải nhập viện để theo dõi chấn động não. Hai LS đã phải cầu cứu lực lượng 113, công an huyện, Đoàn LS TP Hà Nội, Công an xã Đông Phương Yên, tiến hành lập biên bản về vụ việc. Ngày 4-11, Liên đoàn LS Việt Nam đã có văn bản gửi bộ trưởng Bộ Công an và giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị xem xét, kiểm tra diễn biến sự việc, có ý kiến chỉ đạo khởi tố vụ án, làm rõ đối tượng hành hung gây thương tích và cướp tài sản của hai LS... Luật sư chưa đồng tình với thông tin đã công bố Trả lời Pháp Luật TP.HCM ngay sau khi cuộc họp báo kết thúc, LS Lê Văn Luân (một trong hai LS bị hành hung) cho biết: “Nhiều thông tin Công an TP Hà Nội đưa ra không khớp với lời khai của chúng tôi. Cụ thể, cần phải xem xét lại chi tiết các đối tượng hành hung chúng tôi vì bị bắn bụi bẩn. Con đường chúng tôi đi vào nhà bà Mai là đường bê tông, hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ. Trên đường vào nhà bà Mai còn có một khu chợ rất đông người, do đó chúng tôi không thể phóng nhanh được, Công an TP Hà Nội cũng không nói rõ vị trí bụi bẩn là ở đâu”. Theo LS Luân, ông là người bị hại nhưng lại không được thông báo khi có họp báo, ông có đến trụ sở Công an TP Hà Nội nhưng không được vào. Về thông tin Công an TP Hà Nội khẳng định công an viên Cửu chỉ đi ngang qua, không biết và không tham gia vào vụ việc, LS Luân cho hay: “Lúc đánh chúng tôi, họ mặc quần áo thường, đến khi các cơ quan chức năng tới hiện trường, người đó đã mặc đồng phục của công an viên nhưng tôi vẫn nhận ra vì đã nhìn thấy mặt”. LS Luân cho rằng Công an TP Hà Nội cần phải điều tra, xem xét lại những thông tin đã công bố bởi những thông tin mà hai LS đưa ra những ngày trước đó hoàn toàn đúng sự thực. LS Trần Đình Triển - Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP Hà Nội, cho biết ông đã trao đổi với Liên đoàn LS Việt Nam thì được biết cả Liên đoàn LS Việt Nam, Đoàn LS TP Hà Nội cùng hai LS Nam và Luân không hề nhận được thông báo gì về cuộc họp báo. Ông cùng một số LS khác đến trụ sở Công an TP Hà Nội để theo dõi cuộc họp báo nhưng không được giải quyết.