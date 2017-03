Đánh nghi can chết, vẫn chỉ là tội dùng nhục hình?

Bắt giữ không lệnh nhưng… không có tội Đối với Lê Đức Hoàn, nguyên phó trưởng Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên, gia đình bị hại kháng cáo yêu cầu truy tố thêm ông này về tội bắt, giữ người trái pháp luật. Đại diện VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng nêu quan điểm: Hoàn chỉ đạo đưa Kiều về trụ sở là đúng nhưng quá trình thực hiện không đúng thủ tục. Cán bộ điều tra đã bắt Kiều khi chưa có lệnh phê chuẩn từ phía VKS. Tuy nhiên, do Kiều là nghi can phạm tội trộm cắp tài sản nên việc bắt giữ là cần thiết. Do đó, trường hợp này không đủ yếu tố cấu thành tội bắt giữ người trái pháp luật.

Gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều tại tòa. Ảnh: TẤN TÀI Về yêu cầu khởi tố ông Lê Minh Chánh - Viện trưởng VKSND TP Tuy Hòa vì không khởi tố người phạm tội, đại diện VKSND Cấp cao cho rằng việc này nằm ngoài khả năng của cấp phúc thẩm. Đề nghị án treo cho hai bị cáo Ở phiên tòa này, các bị cáo Nguyễn Tấn Quang (bị tòa sơ thẩm phạt hai năm tù), Phạm Ngọc Mẫn (sơ thẩm phạt hai năm ba tháng tù) và Nguyễn Minh Quyền (sơ thẩm phạt hai năm sáu tháng tù) kháng cáo xin hưởng án treo. Mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên đều dưới khung hình phạt. VKS cho rằng Quang đã có hành vi còng hai tay Kiều theo tư thế hai tay vòng ra sau ôm lấy thành ghế rồi dùng gậy cao su đánh nhiều cái, đạp vào còng tay. Quang phạm tội mức độ cao, quyết liệt nên VKS đề nghị không chấp nhận kháng cáo. Còn hai bị cáo Mẫn và Quyền, VKS cho rằng họ có thành tích công tác tốt, nhân thân tốt... nên thỏa mãn các điều kiện để tòa phúc thẩm cho hưởng án treo.