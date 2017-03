Facebook “tố” chàng trai vận chuyển ma túy cho...người đẹp

Trước đó, chiều tối 25-11-2014, trên quốc lộ 1A (khu vực khối 9, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Hiệp bước xuống khỏi xe khách BKS 37B-006.29 tay xách theo túi nylon màu xanh. Qua kiểm tra bên trong chiếc túi phát hiện Hiệp mang theo hai chiếc loa nhỏ, bên trong mỗi chiếc loa có các viên ma túy tổng hợp, với tổng trọng lượng 256,14 g.

Hiệp khai nhận, qua facebook, Hiệp có quen biết với một cô gái xinh đẹp quê Hà Tĩnh tên là Uyên. Sau những lần liên lạc qua điện thoại và hò hẹn nhau trên Facebook, Uyên ra Hải Phòng gặp Hiệp. Hiệp đưa Uyên đi chơi cho biết TP Hải Phòng rồi cùng thuê phòng khách sạn, bật nhạc nhảy rồi sử dụng cần sa.



Bị cáo Phạm Hoàng Hiệp tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: ĐẮC LAM

Sáng hôm sau, Uyên rời phòng khách sạn, về trước, Hiệp trả phòng về sau. Sau đó, qua Facebook, Uyên bảo Hiệp mang hai chiếc loa vào Hà Tĩnh cho Uyên. "Tôi mang hai chiếc loa này vào Hà Tĩnh giúp cho Uyên chứ thực sự không biết trong đó có ma túy" - Hiệp cãi.

Tuy nhiên, các chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã ngược ra Hải Phòng thu thập thông tin và kiểm tra Facebook của Hiệp cho thấy Hiệp khai không đúng sự thật. Hiệp biết trong loa có chứa ma túy nhưng vẫn mang đi đó là che giấu để vận chuyển ma túy trái phép. Do đó, Hiệp bị khởi tố bị can, bị bắt tạm giam.

Đến ngày 25-5-2015, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Hiệp chín năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. VKSND tỉnh Nghệ An kháng nghị bản án sơ thẩm, đề nghị tăng hình phạt đối với Hiệp.