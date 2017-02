Gần 400 tỉ đồng chưa có điều kiện thi hành án

Theo Phan Văn Châu, tính đến thời điểm này Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai đang thụ lý và giải quyết 608 vụ việc liên quan đến lĩnh vực tín dụng ngân hàng tương ứng với số tiền là hơn 2.975 tỉ đồng. Trong đó, số có điều kiện thi hành là 524 vụ việc tương ứng với số tiền là 2.936 tỉ đồng, số chưa có điều kiện thi hành là 84 vụ việc tương ứng với số tiền là gần 400 tỉ đồng.



Ông Phan Văn Châu - Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai thông tin cho báo chí về tình thi hành án trong quý I năm 2017. Ảnh: TIẾN DŨNG

“Hiện nay trong quá trình tổ chức thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tình Đồng Nai còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do vậy, trong năm 2016 tỉ lệ giải quyết án tín dụng ngân hàng đã được nâng lên so với trước nhưng nhìn chung vẫn còn thấp”, ông Châu đánh giá.

Theo ông Châu có nhiều nguyên nhân, trong đó đa phần là những nguyên nhân do khách quan. Cụ thể như tài sản thế chấp, bảo lãnh là động sản hiện nay rất khó tìm được để kê biên (như xe hơi, xe nâng,...). Tài sản thế chấp là nhà xưởng, máy móc, thiết bị… đã kê biên, định giá, giảm giá nhiều lần không bán được. Diện tích đất trên thực tế khác so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc xác định mốc giới trên thực tế không rõ ràng, sai lệch so với Giấy chứng nhận dẫn đến khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án.

“Trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành chỉ đạo, rà soát và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn đọng để thúc đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án nói chung và đối với những vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng nói riêng”, ông nói.