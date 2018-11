Hai cô gái liên kết với chàng trai da đen lừa đảo cùng hầu tòa

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt bị cáo Sylvester Zazy Nlemonwu sáu năm tù. Cả ba bị cáo bị kết án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, đầu năm 2018, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ một người nước ngoài và hai người Việt Nam có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Facebook.



Bị cáo Sylvester Zazy Nlemonwu, Đinh Thị Thu Thủy, Lê Thị Mai Trâm tại phiên tòa sơ thẩm.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Sylvester Zazy Nlemonwu (35 tuổi, mang quốc tịch Nigeria, trú tại căn hộ A18-12, chung cư 12 View Tín Phong, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM), Đinh Thị Thu Thủy (26 tuổi, trú xã Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, Bình Định), Lê Thị Mai Trâm (24 tuổi, trú phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM).



Kết quả điều tra xác định Sylvester Zazy Nlemonwu, Thủy, Trâm cùng các đối tượng người nước ngoài lập tài khoản Facebook kết bạn làm quen với những người phụ nữ Việt Nam. Sau thời gian làm quen, nhóm trên giới thiệu là người mang quốc tịch Mỹ, Anh, Úc… muốn đầu tư vào Việt Nam và sẽ gửi quà và tiền.

Nhóm này yêu cầu phụ nữ Việt Nam đưa thông tin cá nhân để nhận được... quà. Thậm chí còn nhắn tin tán tỉnh, cho rằng muốn kết hôn để lấy lòng tin các phụ nữ. Khi có thông tin, nhóm đó bố trí những đối tượng nữ người Việt Nam đóng giả là nhân viên hải quan hoặc nhân viên vận chuyển hàng hóa sân bay gọi điện thoại.

Khi gọi điện thoại cho các phụ nữ, "nhân viên hải quan" dỏm yêu cầu đóng tiền thuế, “tiền phạt”, “tiền làm luật” vì đã gửi tiền ngoại tệ trong hàng với số lượng lớn để nhận quà vào tài khoản ngân hàng của chúng cung cấp. Nhiều người tưởng thật đã gửi tiền rồi mới biết bị lừa đảo.



Xe cảnh sát chở bị cáo Trâm, Thủy về trại tạm giam.

Với phương thức thủ đoạn nói trên, nhóm trên đã thực hiện trót lọt 19 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên nhiều địa bàn Bình Định, Kon Tum, Đồng Nai, TP.HCM, Hà Tĩnh… với số tiền hàng tỉ đồng. Trong đó, từ ngày 7 đến 25-12-2017, với chiêu trên, ba bị cáo đã chiếm đoạt tài sản của chị Trần Thị M. (45 tuổi, trú xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) số tiền hơn 770 triệu đồng.



Theo hồ sơ, trong vụ án này, Trâm là người khởi xướng, cầm đầu, cung cấp thông tin chị M. rồi bày mưu cho Thủy cách thực hiện chiếm đoạt tiền. Trâm đã thực hiện ba lần. Thủy thực hiện 10 lần hành vi phạm tội, Sylvester Zazy Nlemonwu thực hiện tám lần hành vi và cung cấp hai tài khoản ngân hàng cho Thủy để Thủy thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải. Sau khi xem xét vai trò, hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, HĐXX sơ thẩm đã tuyên án như trên và buộc các bị cáo trả lại số tiền đã chiếm đoạt được.