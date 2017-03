'Hết thời hiệu rồi, tôi không giải quyết, được không?'

Đến chết vẫn chưa được minh oan Liên quan đến vụ án ông Phạm Ngưu, Chủ tịch UBND xã Ninh Giang, bị giết năm 1981, còn có một người bị bắt giam oan khác là ông Huỳnh Chiếm Phái (ngụ xã Ninh Giang) mà báo Pháp Luật TP.HCM ngày 12-12-2015 đã phản ánh trong bài “Một vụ án oan “treo” đến 30 năm”. Ông Phái cũng trở thành tàn phế sau khi bị bắt giam hơn 13 tháng rồi đình chỉ điều tra. Sau khi ông Phái chết trong uất ức vì chưa được minh oan, các con ông Phái khởi kiện ra TAND thị xã Ninh Hòa yêu cầu xin lỗi, bồi thường oan cho cha mình. Mới đây, TAND thị xã Ninh Hòa đã đề nghị các con ông Phái cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh thiệt hại để tòa giải quyết. _______________________________ Từ chối bồi thường là máy móc, vô cảm Có thể khẳng định các trường hợp khiếu nại đòi bồi thường oan của các ông Trần Bê, Huỳnh Chiếm Phái (trong cùng một vụ án) là hậu quả của một vụ án oan hi hữu ở Khánh Hòa do lịch sử tố tụng những năm 1980 để lại. Cả hai trường hợp này không thể lấy lý do hết thời hiệu để không bồi thường cho người bị oan bởi cơ quan pháp luật không chứng minh được đã tống đạt quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Phái cũng như không chứng minh được việc ông Bê rút đơn. Cả hai trường hợp cần phải được xem xét giải quyết khách quan, toàn diện theo hướng có lợi cho những người bị hàm oan. Việc dùng thủ tục thời hiệu để từ chối giải quyết yêu cầu đòi bồi thường cho những người bị oan là máy móc, vô cảm với những đau thương, mất mát của người bị oan. Để giải quyết dứt điểm vụ án oan hơn ba thập niên qua, thiết nghĩ cơ quan tư pháp trung ương cần xem xét, chỉ đạo VKSND tỉnh Khánh Hòa sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, tháo gỡ vướng mắc thủ tục của pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước theo hướng đảm bảo quyền lợi cho những người bị oan. Luật sư NGUYỄN HỒNG HÀ, Phó Chủ nhiệm

Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa “Tôi không giải quyết, được không?” PV báo Pháp Luật TP.HCM đã liên lạc qua điện thoại để đăng ký làm việc với ông Nguyễn Văn Kháng, Viện trưởng VKSND tỉnh Khánh Hòa, liên quan đến việc giải quyết bồi thường oan cho các ông Huỳnh Chiếm Phái và Trần Bê. Tuy nhiên, ông Kháng nói: “Tôi không có thời gian. Huỳnh Chiếm Phái là cái gì? Hết thời hiệu rồi! Tôi không trả lời và không giải quyết. Được không?”. Ông Kháng tắt máy ngay sau đó.