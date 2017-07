Hiệp sĩ đường phố bắt cướp và nghi án oan

Trình bày của người bị cáo buộc cướp giật Hôm qua (25-7), ngay sau khi được tại ngoại, Phạm Lương Phát Minh đã gặp và kể lại câu chuyện mình bị bắt với Pháp Luật TP.HCM như sau: Tối 30-8-2015, Vinh sang rủ tôi đi chơi và nhờ tôi làm giùm mẫu thiệp cưới (Minh là thợ làm thiệp do cha Minh làm chủ - PV). Xong việc thì khoảng 10 giờ tối, lúc này ba Vinh gọi Vinh về mua thuốc cho mẹ. Trên đường về, đến đoạn đường Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, xe của Vinh chạy cùng chiều với một chiếc xe Nouvo thì bất ngờ xe Nouvo rẽ trái mà không bật đèn xi-nhan, Vinh điều khiển xe lách qua. Tôi ngồi sau, theo phản xạ để giữ thăng bằng nên tay phải tôi bám vào ba ga sau xe. Vinh chạy tiếp được một đoạn thì có nhóm hiệp sĩ yêu cầu dừng xe lại. Vinh dừng xe lại thì nhóm này dùng dây rút cột tay chúng tôi lại. Lúc làm việc ở phường tôi mới biết mình bị bắt vì tình nghi cướp giật tài sản. Sau đó tôi được chuyển về công an quận. Tại đây tôi khai là trước giờ tôi không biết ăn trộm, ăn cắp gì của ai hết. ĐTV hỏi tiếp những câu hỏi mà tôi không biết trả lời: Ai là người rủ đi cướp giật? Ai là người thấy tài sản? Ai là người thực hiện hành vi? Tôi trả lời không thấy, không biết và không thực hiện nhưng ĐTV không chấp nhận câu trả lời của tôi. Buổi làm việc diễn ra khá lâu và tôi khóc rất nhiều vì không biết làm cách nào để chứng minh mình vô tội. Lúc này tôi chỉ muốn được gặp ba mẹ và được về nhà thôi. Tôi được hứa là sẽ được gặp ba mẹ nếu tôi nhận tội và nếu tôi nhận tội thì tôi sẽ được xử nhẹ, xử án treo nên tôi ghi theo. Lời khai nhận tội đó ghi là tôi giật bóp không được là do chiếc bóp đó vướng dây vào xe. Trong thời gian đợi ra tòa, tôi nghĩ nếu nhận tội như vậy thì sau này mọi người trong gia đình và bạn bè sẽ không tin tưởng mình nữa nên khi ra tòa tôi đã không khai như lời khai mà ĐTV đọc cho tôi ghi mà tôi chỉ khai nhận sự thật lúc đó thôi. Sau này điều tra bổ sung, trưng cầu vật chứng thì mới biết cái bóp đó không dây. Chị A. và người chở chị cùng xác nhận với công an là trước và sau sự việc, chiếc bóp vẫn trong hộc xe. Ban đầu, tôi không khẳng định được có phải là do xe tôi va chạm vào xe chị A. nên đã làm rớt bóp. Qua lời khai của chị A., tôi mới biết mình bị vu oan…