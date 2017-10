Hoàn thiện pháp luật là nhu cầu tự thân của luật sư

Đảm bảo quyền bào chữa trong quá trình điều tra Gần đây, Thượng tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng Bộ Công an) đã có văn bản đề nghị Liên đoàn LS Việt Nam tổng hợp, đánh giá quá trình thi hành nhằm sửa đổi Thông tư 70/2011 của bộ trưởng Bộ Công an về bảo đảm quyền bào chữa trong quá trình điều tra. Liên đoàn LS đã có văn bản chính thức kiến nghị tám vấn đề liên quan việc sửa đổi Thông tư 70 nhằm hướng dẫn thi hành những điểm mới về chế định bào chữa trong BLTTHS 2015. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đồng ý sẽ gặp Thường trực Liên đoàn LS trong thời gian sớm nhất để thảo luận vào quá trình xây dựng thông tư mới của bộ trưởng Bộ Công an. Theo LS Phan Trung Hoài, sự kiện này minh chứng tinh thần sẵn sàng tham gia của Liên đoàn LS, của các đoàn LS, các LS tâm huyết vào quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho LS hành nghề, đóng góp vào quá trình đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể xã hội…