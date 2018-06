Hơn 16 tuổi nhưng khai 18 để lấy chồng

Chị M. (ngụ huyện Trực Ninh, Nam Định) trình bày chị và anh C. kết hôn vào ngày 26-4-2011 và có đăng ký kết hôn tại UBND xã theo quy định. Sau khi cưới, vợ chồng sống với nhau một thời gian thì phát sinh mâu thuẫn do tính cách, quan điểm sống của hai bên khác nhau.



Cũng theo chị, từ tháng 9-2011 đến nay vợ chồng đã sống ly thân với nhau, không ai quan tâm ai. Nay chị M. đề nghị TAND huyện Trực Ninh hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa chị và anh C. Lý do là thời điểm đăng ký kết hôn chị chưa đủ tuổi kết hôn nhưng chị đã khai tăng tuổi của mình lên để được đăng ký rồi đám cưới. Theo đó, thời điểm ấy chị M. đã tự ý khai mình sinh năm 1993 để được tính hơn 18 tuổi, trong khi thực tế chị sinh năm 1995.





Trước yêu cầu này, tòa thụ lý giải quyết và thông báo cho anh C. biết nội dung yêu cầu của chị M. Trình bày với tòa, anh C. cũng không ngần ngại xác định tại thời điểm đăng ký kết hôn chị M. mới hơn 16 tuổi. Nhưng do yêu nhau nên chị M. đã khai tăng tuổi để làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Anh C. cũng thừa nhận rằng sau khi cưới nhau và chung sống được một thời gian ngắn thì vợ chồng đã phát sinh mâu thuẫn. Nhận thấy tình cảm vợ chồng không còn nên anh chị chấp nhận việc sống ly thân trong thời gian dài. Nay chị M. yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, anh đồng ý.

Tại phiên họp mới đây, TAND huyện Trực Ninh nhận định yêu cầu của chị M. là có cơ sở chấp nhận. Bởi có chứng cứ cho thấy tại thời điểm đăng ký kết hôn là ngày 26-4-2011 thì chị M. mới 16 tuổi ba tháng 14 ngày. Với độ tuổi này, chị M. không đủ tuổi để đăng ký kết hôn theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Việc chị M. khai tăng tuổi để cùng anh C. đăng ký kết hôn tại UBND xã là việc kết hôn trái pháp luật do vi phạm điều kiện về tuổi kết hôn.

Theo tòa, việc cả hai bên đều xác định tình cảm vợ chồng không còn, không thể đoàn tụ, cùng đề nghị tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật là sự tự nguyện của các đương sự. Sự tự nguyện này phù hợp với quy định của pháp luật nên được chấp nhận. Do đó, các thành viên hội đồng mở phiên họp đã chấp nhận đơn yêu cầu của chị M., tuyên hủy việc kết hôn trái pháp luật.