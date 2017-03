Họp báo vụ hai luật sư bị hành hung: Công an viên chỉ 'đi ngang qua'

Lúc 16 giờ ngày 10-11, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì cuộc họp thông báo kết luận điều tra ban đầu vụ việc luật sư Trần Thu Nam (39 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) thuộc Văn phòng luật sư Tín Việt và Cộng sự và luật sư Lê Văn Luân (30 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) thuộc Văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long bị một số đối tượng hành hung.



Quang cảnh buổi họp báo chiều 10-11.

Theo Công an TP Hà Nội, vào 15 giờ 30 ngày 3-11, lực lượng cảnh sát 113 CA TP nhận được tin báo vụ việc trên. Công an TP đã chỉ đạo phòng PC45 và công an huyện Chương Mỹ nhanh chóng vào cuộc, tập trung điều tra.

Ngày 6-11, CQĐT xác minh làm rõ danh tính 8 đối tượng bao gồm: Đặng Quang Huy (SN 1989, trú tại thôn Đông Nam, xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ), Nguyễn Duy Ninh (SN 1984, trú xã Nam Phương Tiến), Lưu Công Thắng (SN 1981, trú xã Thanh Bình), Đỗ Xuân Nguyên (SN 1978, trú xã Trường Yên), Cao Văn Huân (SN 1995), Nguyễn Duy Mạnh (SN 1994 xã Tân Tiến), Hoàng Đình Dân (SN 1986, xã Phú Nghĩa) và Nguyễn Gia Tú (SN 1977, xã Đông Phương Yên).

Trong số này, có 7 thanh niên là nông dân làm ruộng, riêng Tú làm nhân viên Quỹ Tín dụng xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ.





Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 3-11, sau khi ăn trưa, đến khoảng 14 giờ, các thanh niên rủ nhau đi xe máy thăm người ốm. Khi đến trục đường thuộc địa phận thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, họ phát hiện một ô tô con loại 4 chỗ (sau này xác định là của hai luật sư) phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người.

Phát hiện không phải là người địa phương, Tú phóng xe đuổi theo, các thanh niên còn lại đứng chờ ở trục đường ra.

Đến lúc hai luật sư ra về (khoảng 15g30 phút ngày 3-11), Cao Văn Huân dùng xe máy chặn đầu, thấy luật sư Luân mở cửa thì Huân lôi luật sư ra rồi đấm vào mặt. Tiếp đó, Thắng, Mạnh, Ninh dùng tay đấm liên tiếp vào mặt luật sư Nam. Khi luật sư Luân bỏ chạy, Nguyên đuổi theo và đạp luật sư ngã xuống ruộng.

Về thông tin có một công an viên tham gia vụ hành hung, công an xác định anh Nguyễn Văn Cửu (công an viên) chỉ đi xe máy ngang qua, không dừng lại, không biết và không tham gia sự việc trên. Theo đó, căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã xác định ngay trước thời điểm tám thanh niên chặn xe để đánh anh Nam và anh Luân thì có anh Nguyễn Văn Cửu, sinh năm 1982 là công an viên xã Đông Phương Yên có đi xe máy qua khu vực đó, nhưng không dừng lại và không biết, không tham gia vào sự việc trên.

Về chiếc điện thoại, luật sư Luân trình bày với CQĐT là trong quá trình xô xát, bỏ chạy bị mất, công an đã tổ chức truy tìm nhưng chưa thấy.





Về thông tin gây khó khăn cấp giấy chứng nhận luật sư, công an thông tin: Ngày 20-10, bà Đỗ Thị Mai có đơn đề nghị CQĐT cấp giấy chứng nhận cho LS Nguyễn Hồng Thái (Công ty luật Hồng Thái), cơ quan đã cấp giấy cho LS Thái.

Ngoài ra, CQĐT còn nhận được nhiều đơn đứng tên bà Mai kèm theo văn bản của các văn phòng luật sư. Do nhiều lần mời nhưng bà Mai không đến, CQĐT chưa thể cấp giấy chứng nhận.

Trên cơ sở đề nghị của bà Mai, ngày 4-11, CQĐT đã cấ giấy chứng nhận cho LS Ngô Ngọc Trai, Nguyễn Hà Luân. Ngoài ra, bà Mai không đề nghị luật sư nào khác bảo vệ quyền lợi.

CQĐT cũng đã có văn bản gửi Liên đoàn luật sư VN khẳng định việc cấp giấy chứng nhận như trên là đúng quy định pháp luật.

Đại tá Nguyễn Văn Viên, trưởng phòng Tham mưu CA TP Hà Nội, cho biết hiện phải chờ kết quả giám định của hai luật sư xem tỷ lệ thương tích là bao nhiêu. Từ đó, trên cơ sở quy định của pháp luật, CQĐT sẽ xem xét có khởi tố vụ án hay không.



Luật sư Luân (trái) và luật sư Nam sau vụ hành hung

Trước đó, theo luật sư Lê Văn Luân, khoảng 14 giờ ngày 3-11, ông và luật sư Trần Thu Nam đã đến nhà bà Đỗ Thị Mai (xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để trao đổi về vấn đề bảo vệ quyền lợi cho gia đình bà liên quan đến vụ nghi can Đỗ Đăng Dư bị bạn cùng phòng đánh chết tại trại tạm giam. Khi hai luật sư vừa quay trở ra thì liền bị hành hung. Hai luật sư cho rằng đã nhận mặt được một người là công an viên.

Hậu quả vụ hành hung khiến luật sư Luân bị sứt mí mắt chảy máu, còn luật sư Nam bị nặng hơn: gãy sống mũi, tổn thương xoang, tổn thương mắt và phải nhập viện để theo theo dõi chấn động não.

Hai luật sư đã phải cầu cứu lực lượng 113, công an huyện, Đoàn luật sư TP Hà Nội, công an xã Đông Phương Yên tiến hành lập biên bản về vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 4-11, Liên đoàn luật sư Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội. Theo đó, LĐLS VN đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội xem xét, kiểm tra diễn biến sự việc, có ý kiến chỉ đạo khởi tố vụ án, làm rõ đối tượng hành hung gây thương tích và cướp tài sản của hai LS nói trên để khởi tố bị can, tiến hành điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.