Luật sư đề nghị tòa triệu tập... Bí thư tỉnh

Tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước” xảy ra tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Hưng Yên đang diễn ra, luật sư Nguyễn Văn Chiến, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Lệ đã đề nghị HĐXX triệu tập Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên.

Theo luật sư Chiến, tại văn bàn số 1328 ngày 9-3-2016 của NHNN Việt Nam về vụ án này có nội dung: "Quan điểm xử lý của NHNN Việt Nam trong suốt quá trình xử lý vụ việc tại NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên là "xử lý vụ việc với tinh thần nghiêm túc, kiên quyết, triệt để" và đã được lãnh đạo NHNN trao đổi, thống nhất với Bí thư Tỉnh uỷ và lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên trong buổi làm việc ngày 3-12-2015."



Bị cáo Nguyễn Thị Lệ (trái) và bị cáo Trịnh Anh Thuân có quan điểm khác nhau về cáo trạng của VKSND tỉnh Hưng Yên. Ảnh: CHÂN LUẬN

Theo luật sư Chiến, trong hồ sơ vụ án hiện nay không có văn bản làm việc ngày 3-12-2015. Luật sư đề nghị thu thập văn bản này để xem các bên liên quan đã trao đổi, thống nhất nội dung gì. Thậm chí, luật sư Chiến còn đề nghị HĐXX triệu tập Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên đã tham gia buổi làm việc ngày 3-12-2015 như đã được đề cập trong công văn 1328 của NHNN Việt Nam có trong hồ sơ vụ án.

Trước đề nghị này của luật sư Chiến, thẩm phán Nguyễn Đồng Dực cho phiên tòa tạm dừng để HĐXX hội ý.

Sau ít phút HĐXX hội ý, thẩm phán Nguyễn Đồng Dực tuyên bố: nội dung trên là quan điểm trả lời chỉ đạo và xử lý của NHNN Việt nam đối với vụ việc thiếu tiền, không phải quan điểm của Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên.

Vì vậy, thẩm phán Nguyễn Đồng Dực và HĐXX nhận thấy không cần triệu tập Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên như đề nghị của luật sư Chiến.

Đại diện NHNN Việt Nam tham dự phiên tòa vẫn là ông Tống Trịnh Toàn, Cục phó Cục Kho quỹ và Phát hành. Ông Toàn hôm nay ngồi ở vị trí dành cho “bị hại”.

Tòa cũng triệu tập 3 điều tra viên thuộc cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên và 3 điều tra viên đã có mặt theo lệnh triệu tập. Trước đó tại phiên tòa hồi cuối tháng 1-2018, các điều tra viên do bận công tác đã không thể đến tòa kịp thời theo lệnh của tòa.

Phiên tòa đang tiếp tục. Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên vừa công bố xong cáo trạng. Theo đó, hai bị cáo Nguyễn Thị Lệ và Trịnh Anh Thuân vẫn bị buộc phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 1,7 tỷ trong số hơn 1,9 tỷ tiền không đủ chuẩn lưu thông đã bị mất tại chi nhánh NHNN Việt Nam, chi nhánh Hưng Yên.

Sau khi đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên công bố cáo trạng, chủ tọa Nguyễn Đồng Dực hỏi quan điểm của hai bị cáo. Bị cáo Trịnh Anh Thuân nói mình đã nghe rõ và nhận định cáo trạng là khách quan.

Ngược lại, bị cáo Nguyễn Thị Lệ "bác bỏ hoàn toàn" cáo trạng và cho rằng mình bị oan như quan điểm của bị cáo đã gửi đến các cơ quan tố tụng trung ương.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục...