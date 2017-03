Luật sư phản ứng phát ngôn của viện trưởng

Mới đây, luật sư (LS) Trần Cao Đại Kỳ Quân (Đoàn LS tỉnh Đồng Nai) đã có đơn kiến nghị gửi đến VKSND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng cùng các cơ quan chức năng tỉnh này đề nghị làm rõ việc LS bị nhìn nhận không đúng về nghề nghiệp. Cụ thể, LS Quân cho rằng Viện trưởng VKSND huyện Lạc Dương Lê Quang Thấm đã có lời lẽ không đúng về LS khi trao đổi với một bị can là thân chủ của LS Quân.

“Nhắm xử chung thân, có luật sư nên nâng tử hình”

Cho rằng mình bị VKSND huyện Lạc Dương, Lâm Đồng truy tố oan về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cuối năm 2016 bị can Lê Kiên Lương đã gửi đơn kêu oan tới các cơ quan chức năng ở tỉnh Lâm Đồng.

Sau đó anh Lương được kiểm sát viên của VKSND huyện này gọi điện thoại mời lên để làm việc. Theo đúng hẹn, ngày 4-1, anh Lương tới thì được hướng dẫn lên gặp Viện trưởng Lê Quang Thấm. anh Lương đã ghi âm nội dung cuộc trao đổi rồi về đưa lại cho LS Quân, người nhận bào chữa cho mình.

Do không đồng tình về cách nhìn nhận đối với nghề LS của ông Thấm, LS Quân đã gửi đơn kiến nghị tới Viện trưởng Lê Quang Thấm và các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nội dung mà ông Thấm đã nói.

Trong đơn, LS Quân trích dẫn file ghi âm mà LS này cho rằng đó là lời của ông Thấm: “…Thuê LS rồi tùm lum, báo chí có lợi gì không, chúng ta đều biết. Nếu như xử lý, tôi phải nói thẳng với bị can như vậy, nhiều trường hợp tôi nói thật ấy, tại LS mà coi như là tội nặng. Tôi nói như trường hợp vừa rồi đấy, chính LS T. nó làm cho cái thằng kia bị tăng thêm hình phạt. Tôi nói thật ra mà nói nhiều LS, có người đáng nhẽ ra HĐXX người ta bảo là người ta nhắm người ta xử, coi như là chung thân thôi... LS cãi chày cãi cối, cãi tầm bậy tầm bạ, nói chả đâu vào đâu coi như nó nâng mẹ nó lên tử hình. Cái việc đó bị can suy nghĩ, tôi cũng không có can thiệp vào suy nghĩ của bị can để nói quyền định đoạt của mình được phép. Thế nhưng có điều cái gì có lợi thì mình làm, tôi cũng chỉ nói vậy thôi…”.



Bị can Lê Kiên Lương, người cho rằng viện trưởng VKSND huyện Lạc Dương đã phát ngôn “lạ” về luật sư. Ảnh: NGÂN NGA

Viện trưởng Lạc Dương từ chối tiếp phóng viên

Để làm rõ kiến nghị của LS Quân, đặc biệt là nội dung trong file ghi âm nói trên có phải do Viện trưởng VKSND huyện Lạc Dương Lê Quang Thấm nói hay không, PV đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với ông Thấm để đăng ký cuộc hẹn làm việc. Tuy nhiên, ông Thấm nói đang bận họp. PV nhắn tin nhưng ông Thấm không trả lời.

Sau đó, PV đến VKSND huyện Lạc Dương để liên hệ gặp ông Thấm. Dù đã trình bày và xuất trình đầy đủ giấy tờ công tác với bộ phận văn phòng của Viện nhưng PV vẫn không được ông Thấm đồng ý tiếp chuyện. Do không được cho vào phòng viện trưởng làm việc, PV phải gọi điện thoại cho ông Thấm xin gặp. Ông Thấm nói: “Tôi không hẹn chị. Chị gọi qua điện thoại tôi có biết chị là nhà báo không? Chị phải thông cảm… Hồ sơ vụ án đang ở VKSND tỉnh, chị lên hỏi. Giờ nguyên tắc là không cung cấp cho báo chí gì cả”.

Khi PV hỏi ông có ý kiến gì về đơn kiến nghị của LS Quân thì ông Thấm nói: “Tôi không hiểu chị là nhà báo hay…” rồi ông cúp máy.

PV liên lạc với VKSND tỉnh Lâm Đồng và được phó chánh Văn phòng VKSND tỉnh này cho biết VKSND huyện Lạc Dương có xin ý kiến của tỉnh về vụ án nên trong giai đoạn này chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí. Về phát ngôn được cho là của viện trưởng VKSND huyện Lạc Dương, phó chánh Văn phòng VKSND tỉnh cho biết hiện cơ quan này chưa nhận được bất cứ thông tin gì nên chưa thể trả lời.